Защо пилотите на Макларън трябва да са все по-бързи в Мексико

„Братя Родригес“ е едно от най-успешните трасета в кариерата на Макс Верстапен, но в действителност характеристиките на трасето са много подходящи за MCL39 на Макларън. И много анализатори очакват това ясно да се види в хода на развитието на състезателния уикенд за Гран При на Мексико Сити, след като подобряването на условията на трасето стане факт защото вчера пистата беше изключително прашна и хлъзгава.

Оставяме настрана разредения въздух и проблемите с охлаждането на задвижващите системи – тези пречки са еднакви за всички тимове този уикенд. И се насочваме към тези особености, които обикновено работят в полза на Макларън този сезон.

„Братя Родригес“ предлага добър баланс между бавни и средно бързи завои в рамките на една обиколка. Първият сектор се характеризира с дългата права и бавните шикани, където пилотите трябва да атакуват агресивно бордюрите.

Във втория сектор има серия от средно бързи и бързи завои, където добрата работа на предницата и отличното аеродинамично притискане са много важни. Точно във втория сектор вчера Макс Верстапен записа рекордно постижение по пътя към първото си място във втората тренировка.

И третият сектор е най-техничен – там е секцията в бейзболния стадион, където има серия от супер бавни завои, там се изисква отлична механично сцепление, като окачването трябва да е по-меко, за да могат пилотите да атакуват бордюрите и да са по-бързи.

MCL39 дава повече възможности относно намирането на компромис при баланса на колата по отношение работата на окачването, което е първият сериозен плюс в полза на Оскар Пиастри и Ландо Норис. Също така се очаква, че в Ред Бул ще действат по същия начин, както когато са на трасе, където възможностите им са ограничени – максимизиране на силните страни – представянето във втория сектор и опит за намаляване на загубите в другите – шиканите в първия сектор и секцията в стадиона в третия.

Има и още нещо – работата на гумите на пистата в Мексико Сити, където прахолякът върху асфалта е вече легендарен. По-редкият въздух на 2200 метра надморска височина означава по-лошо охлаждане на гумите, така те прегряват по-лесно, особено когато колата е с пълен резервоар и е в струята мръсен въздух на предния автомобил.

Обикновено нивото на сцепление тук е доста ниско, което води до грейнинг на предните гуми – повърхността им се нагрява, а под нея сместа остава студена и тогава се променя поведението на сликовете в бавните завои. Това важи в пълна степен за по-меките модели и тук по-добрата работа на шасито на Макларън с гумите ще е важно предимство за пилотите на Зак Браун. Но за да го получат, те трябва да са напред в квалификацията и да карат на чист въздух в състезанието, за да използват на 100 процента потенциала на MCL39.

Вчера Ландо Норис загатна в края на втората свободна тренировка за това, че Макларън може да има състезателно темпо, което да е недостижимо за другите. Сега остава да разберем дали наистина ще се окаже така.

