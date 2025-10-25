На Пато О‘Уорд му стана лошо, след като кара колата на Макларън

26-годишният мексикански пилот от Индикар Пато О’Уорд смени вчера в първата свободна тренировка в Мексико Сити Ландо Норис и се представи повече от добре.

След сесията обаче на О’Уорд му стана лошо и се наложи той да бъде откаран за преглед в медицинския център на пистата, а заради това Пато пропусна срещата с медиите, както и не успя да изпълни ангажиментите, които имаше към спонсорите на тима.

На О’Уорд му е станало зле веднага, след като е слязъл от колата, потвърдиха от Макларън, но по-късно лекарите са го освободили след обстоен преглед. Причината за неразположението на пилота не беше обявена от тима, а от Макларън не коментираха официално темата.

Пато записа вчера 13-о време в първата свободна тренировка, като завъртя 30 обиколки.

