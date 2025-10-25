Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. На Пато О‘Уорд му стана лошо, след като кара колата на Макларън

На Пато О‘Уорд му стана лошо, след като кара колата на Макларън

  • 25 окт 2025 | 17:53
  • 249
  • 0

26-годишният мексикански пилот от Индикар Пато О’Уорд смени вчера в първата свободна тренировка в Мексико Сити Ландо Норис и се представи повече от добре.

След сесията обаче на О’Уорд му стана лошо и се наложи той да бъде откаран за преглед в медицинския център на пистата, а заради това Пато пропусна срещата с медиите, както и не успя да изпълни ангажиментите, които имаше към спонсорите на тима.

Защо пилотите на Макларън трябва да са все по-бързи в Мексико
Защо пилотите на Макларън трябва да са все по-бързи в Мексико

На О’Уорд му е станало зле веднага, след като е слязъл от колата, потвърдиха от Макларън, но по-късно лекарите са го освободили след обстоен преглед. Причината за неразположението на пилота не беше обявена от тима, а от Макларън не коментираха официално темата.

Пато записа вчера 13-о време в първата свободна тренировка, като завъртя 30 обиколки.

В Ред Бул преследват по-висока скорост на правите
В Ред Бул преследват по-висока скорост на правите
 Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Преди 28 години Вилньов, Шумахер и Френцен бяха неразделими на "Херес"

Преди 28 години Вилньов, Шумахер и Френцен бяха неразделими на "Херес"

  • 25 окт 2025 | 15:52
  • 687
  • 0
Любо Руйков за пътя към Формула 4

Любо Руйков за пътя към Формула 4

  • 25 окт 2025 | 15:47
  • 3481
  • 0
Перес: Няма пилот, който да оцелее срещу Макс в Ред Бул

Перес: Няма пилот, който да оцелее срещу Макс в Ред Бул

  • 25 окт 2025 | 15:02
  • 1350
  • 0
Защо пилотите на Макларън трябва да са все по-бързи в Мексико

Защо пилотите на Макларън трябва да са все по-бързи в Мексико

  • 25 окт 2025 | 14:30
  • 4031
  • 1
Кими Антонели: Най-добрият ми петък от много време насам

Кими Антонели: Най-добрият ми петък от много време насам

  • 25 окт 2025 | 14:29
  • 605
  • 0
Андреа Стела: Ред Бул може да имат проблеми през 2026

Андреа Стела: Ред Бул може да имат проблеми през 2026

  • 25 окт 2025 | 14:00
  • 1179
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски 1:0 Добруджа, втори гол на Евертон Бала

Левски 1:0 Добруджа, втори гол на Евертон Бала

  • 25 окт 2025 | 18:22
  • 24510
  • 30
В мач без "съдийско клане": Черно море изпусна Славия в София

В мач без "съдийско клане": Черно море изпусна Славия в София

  • 25 окт 2025 | 17:25
  • 17655
  • 19
Челси 1:1 Съндърланд, Исидор изравни

Челси 1:1 Съндърланд, Исидор изравни

  • 25 окт 2025 | 16:23
  • 4467
  • 5
Съставите на Наполи и Интер, няколко промени на Конте, титулярите се завръщат за “нерадзурите”

Съставите на Наполи и Интер, няколко промени на Конте, титулярите се завръщат за “нерадзурите”

  • 25 окт 2025 | 18:19
  • 331
  • 0
Изиграха се четири нови мача във Втора лига

Изиграха се четири нови мача във Втора лига

  • 25 окт 2025 | 17:28
  • 37246
  • 14
Божидар Саръбоюков пред Sportal.bg: Надявам се да взема наградата

Божидар Саръбоюков пред Sportal.bg: Надявам се да взема наградата

  • 25 окт 2025 | 14:36
  • 7536
  • 1