Байерн Мюнхен с трансферен удар!

Байерн Мюнхен действа светкавично и официализира привличането на Спенсър Динуиди. 32-годишният американски гард подписа договор с баварците до края на сезона.

През последните 24 часа имаше информации, че Олимпиакос също проявява интерес към Динуиди, но опитният играч избра да продължи кариерата си в Германия с Байерн, превръщайки се в „острието“ на отбора на Гордън Хърбърт.

Американският гард ще играе за първи път в Евролигата с цел да се завърне отново в НБА. В кариерата си досега той е защитавал цветовете на Детройт Пистънс, Бруклин Нетс, Вашингтон Уизардс, Далас Маверикс и Лос Анджелис Лейкърс. През юли Динуиди подписа с Шарлът Хорнетс, но съвсем наскоро бе освободен от тима, без да запише официален мач за "Стършелите".

От 2014 г., когато започва професионалната си кариера, Динуиди има средно по 13 точки, 5.1 асистенции и 3 борби за 27.7 минути в 621 мача от редовния сезон в НБА. Миналия сезон той изигра 79 мача за Маверикс, 30 от които като титуляр, записвайки 11 точки, 4.4 асистенции и 2.6 борби за 27 минути на мач.

Байерн значително подсилва периферията си на позиция, където имаше голяма празнина, особено след като Рокас Йокубайтис не е на разположение.

