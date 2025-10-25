Кой е "големият проблем", който притеснява Верстапен в Мексико?

Макс Верстапен беше най-бърз в единствената петъчна тренировка преди Гран При на Мексико Сити, в която той участва, но след нея той заяви, че Ред Бул има един „голям проблем“ в Мексико, а именно слабото състезателно темпо, което той демонстрира.

Drifting into the final few minutes of FP2, Max Verstappen style 😮‍💨💨#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/lHHBo1KRe2 — Formula 1 (@F1) October 24, 2025

Четирикратният световен шампион пропусна първите 60 минути за подготовка на „Ерманос Родригес“ за сметка на Арвид Линдблад, който даде отлично шесто време в първата сесия. Верстапен се върна в обновения си болид за втората тренировка, в която той даде най-доброто време, изпреварвайки с 0.153 секунди Шарл Леклер от Ферари.

Верстапен оглави класирането във втората тренировка в Мексико

И докато нидерландецът очаквано остана доволен от скоростта си в една обиколка с меките гуми, то същото не може да се каже за темпото му в състезателната симулация със средно твърдата смес. По-притеснителното за Верстапен е, че той нямаше обяснение за това слабо темпо, тъй като балансът на колата му не е била толкова лош.

„Да, днес имаше доста чакане. С меките гуми в късата серия успях да направя добра обиколка. Останалото, практически всичко беше зле. Със средно твърдите гуми късата серия не беше много добра, но големият проблем дойде в дългата, в която имах страдах изключително много. Това, разбира се, е голямо притеснение за състезанието“, обясни Верстапен.



„Не знам каква е причината, балансът дори не беше лош. Просто нямах сцепление, което е голямо притеснение. Затова в по-дългата серия гумите прегряха много бързо и ние бяхме никъде. Предполагам, че ще бъде трудно да намерим решение, но ще видим.



„Не се притеснявам за квалификацията, но в нея не можем да спечелим състезанието. Може да си много бърз в една обиколка, но, ако имаш нулево темпо в състезанието, ще ти бъде много трудно. Така че аз предпочитам да съм бърз в състезанието за сметка на квалификацията“, добави още световният шампион.

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1

Снимки: Gettyimages