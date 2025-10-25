Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Как Джордж Ръсел се сля с тълпата, за да гледа първата тренировка в Мексико

Как Джордж Ръсел се сля с тълпата, за да гледа първата тренировка в Мексико

  • 25 окт 2025 | 09:16
  • 904
  • 0

Джордж Ръсел беше един от деветимата титулярни пилоти, които пропуснаха първата тренировка преди Гран При на Мексико Сити в рамките на вчерашния ден.

Британският пилот на Мерцедес беше заменен от Фредерик Вести за първите 60 минути за подготовка на „Ерманос Родригес“, които той наблюдаваше отстрани. За разлика от останалите титуляри обаче, които бяха при своите отбори със слушалки, Ръсел реши да се насочи към трибуните, за да проследи сесията.

Британецът обаче стори това напълно инкогнито, тъй като се беше маскирал с традиоцонна мексиканска кеч маска, с което успя да се слее с тълпата на стадионната секция. Реално единственото, което издаваше Ръсел беше якето на Мерцедес, с което той се беше облякал.

„Не бях гледал Формула 1 на пистата от години, така че намерих начин да се промъкна да трибуните докато Фред караше моята кола“, написа Ръсел в своя профил в социалните мрежи и публикува селфи от трибуните.

По-късно британецът се върна в кокпита на своя болид за втората тренировка, в която той се нареди на шестото място с пасив от 0.437 секунди спрямо Макс Верстапен, който оглави класирането. Ръсел изостана с 0.263 от своя съотборник Андреа Кими Антонели, който се нареди на третата позиция.

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
Снимки: Gettyimages

