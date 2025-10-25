Как Джордж Ръсел се сля с тълпата, за да гледа първата тренировка в Мексико

Джордж Ръсел беше един от деветимата титулярни пилоти, които пропуснаха първата тренировка преди Гран При на Мексико Сити в рамките на вчерашния ден.

Британският пилот на Мерцедес беше заменен от Фредерик Вести за първите 60 минути за подготовка на „Ерманос Родригес“, които той наблюдаваше отстрани. За разлика от останалите титуляри обаче, които бяха при своите отбори със слушалки, Ръсел реши да се насочи към трибуните, за да проследи сесията.

Британецът обаче стори това напълно инкогнито, тъй като се беше маскирал с традиоцонна мексиканска кеч маска, с което успя да се слее с тълпата на стадионната секция. Реално единственото, което издаваше Ръсел беше якето на Мерцедес, с което той се беше облякал.

Undercover George! 👀



George Russell heads to the grandstand to watch Fred Vesti at the wheel of his @MercedesAMGF1 car in FP1 🍿#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/IX9Q9DR7Ne — Formula 1 (@F1) October 24, 2025

„Не бях гледал Формула 1 на пистата от години, така че намерих начин да се промъкна да трибуните докато Фред караше моята кола“, написа Ръсел в своя профил в социалните мрежи и публикува селфи от трибуните.

Haven’t watched F1 cars on track in years, so found a way to sneak into the stands while Fred was driving my car 🎭🤣 pic.twitter.com/Ghg2gnzFmF — George Russell (@GeorgeRussell63) October 24, 2025

По-късно британецът се върна в кокпита на своя болид за втората тренировка, в която той се нареди на шестото място с пасив от 0.437 секунди спрямо Макс Верстапен, който оглави класирането. Ръсел изостана с 0.263 от своя съотборник Андреа Кими Антонели, който се нареди на третата позиция.

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1

