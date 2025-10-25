Популярни
Андреа Стела: Ред Бул може да имат проблеми през 2026

  • 25 окт 2025 | 14:00
  • 532
  • 0

Тим шефът на Макларън Андреа Стела коментира късното развитие на RB21 на Ред Бул и предположи, че бившите световни шампиони може да платят висока цена за това догодина.

Благодарение на късното развитие на RB21 световният шампион Макс Верстапен се върна в битката за титлата, като от Нидерландия насам стопи аванса на лидера Оскар Пиастри от 104 на 40 точки.

Оскар Пиастри призна, че е изненадан от възраждането на Верстапен и Ред Бул
Оскар Пиастри призна, че е изненадан от възраждането на Верстапен и Ред Бул

"Проектът ни 2026 ще е сериозно компрометиран. Ние искаме да печелим титли и в следващите сезони – така отговори Пиастри на въпроса дали в Макларън не са можели да развиват до последно MCL39 подобно на Ред Бул. – Мисля, че като погледнем Ред Бел и оплакванията им в началото на сезона, то те имат възможност да се развиват повече през този сезон.

„Може те са доволни да се откажат донякъде от 2026 година, защото догодина може би ще имат други проблеми. И затова са си казали: „Да се фокусираме върху 2025“.

Верстапен оглави класирането във втората тренировка в Мексико
Верстапен оглави класирането във втората тренировка в Мексико

„За да печелиш титли в бъдеще, трябва да имаш конкурентен автомобил и мисля, че ние много правилно преценихме кога да прехвърлим всичките ни ресурси към проекта за 2026 година.“

Как Джордж Ръсел се сля с тълпата, за да гледа първата тренировка в Мексико
Как Джордж Ръсел се сля с тълпата, за да гледа първата тренировка в Мексико
 Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
Снимки: Gettyimages

