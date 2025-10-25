Оскар Пиастри призна, че е изненадан от възраждането на Верстапен и Ред Бул

Лидерът в генералното класиране Оскар Пиастри призна пред медиите в хода на уикенда за Гран При на Мексико Сити, че е изненадан от факта, че Макс Верстапен успя да се върне в битката за световната титла във Формула 1 през 2025 година.

Само преди четири кръга нидерландецът изоставаше със 104 точки от Пиастри и всички смятаха, че той няма как да се намеси в спора между Пиастри и неговия съотборник Ландо Норис. След въвеждането на новия под на „Монца“ обаче нещата са Верстапен и Ред Бул се обърнаха и той записа три победи в последните четири старта, в които успя да навакса цели 64 пункта от пасива си спрямо Пиастри.

Така преди финалните пет кръга за сезона, в които ще има и два спринта, Пиастри, Норис и Верстапен са събрани в само 40 точки, което обещава много оспорвана битка до финала на шампионата в Абу Даби в началото на декември. А пред медиите в Мексико Пиастри призна, че това завръщане на Верстапен и Ред Бул го е изненадало на фона на изоставането, което нидерландецът имаше след домашното си състезание на „Зандвоорт“. Австралиецът обаче не пропусна да подчертае и факта, че за разлика от Макларън, Ред Бул продължава да развива своята кола.

„По-скоро да, но смятам, че всеки си го мислеше – отговори Пиастри, когато беше попитан дали е мислел, че след състезанието в Нидерландия спорът за титлата ще бъде само между него и Норис. – Формата, в която навлезе Макс след „Монца“, определено е изненадваща.



„По-рано през сезона имаше подобни проблясъци, но имаше и големи спадове. Но сега нещата за него са по-постоянни, това е малко изненадващо. Знаем, че те продължават да слагат нови неща по колата в опита си да я подобрят, така че в известна степен това не е чак толкова изненадващо. Но смятам, че той се върна в битката за титлата по-бързо, отколкото някой е очаквал.



„Въпреки това аз няма да променя моя подход. Разликата се стопи в последните състезания, но за мен, фокусът е върху това да бъда възможно най-бърз и да извличам възможно най-много от всеки един уикенд, което понякога се получава, а друг път – не. Така че аз съм фокусиран върху това. Смятам, че, ако свърша достатъчно добра работа и се справям добре всеки уикенд, тогава няма да има значение как изглежда картинката“, обясни Пиастри.

