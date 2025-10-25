Популярни
  Верстапен оглави класирането във втората тренировка в Мексико

  • 25 окт 2025 | 03:04
Верстапен оглави класирането във втората тренировка в Мексико

Световният шампион Макс Верстапен с Ред Бул беше най-бърз във втората свободна тренировка за Гран При на Мексико Сити, като той кара колата с поредния пакет подобрения за кръг №20 от сезона във Формула 1.

Макс пропусна първата сесия, а при първите бързи обиколки със средно твърди гуми най-бърз Шарл Леклер с Ферари, който беше най-бърз в първата тренировка, а сега започна с 1.18,353 минути.

Когато пилотите се прехвърлиха на меките сликове за симулация на квалификационни обиколки отново Леклер зададе темпото с 1.17,545 минути, но Верстапен подобри постижението му с 0,153 секунди за 1.17,392 минути.

Веднага след това Макс се върна на пистата с използвани средно твърди гуми и в края на серията от 12 обиколки се оплака от липсата на сцепление и обясни, че все едно кара на лед.

Трети във втората тренировка остана Андреа Кими Антонели с Мерцедес, който имаше дребен технически проблем в началото на сесията, заради който загуби малко време в бокса.

Топ 5 допълниха Ландо Норис с Макларън и Люис Хамилтън с Ферари, като Норис беше сред тези, които се оплакаха от проблеми с работата на задвижващите системи, като при него се появи „прекъсване“ в работата на мотора. Но в края нан сесията Ландо постигна най-доброто време при симулации на състезателно темпо, като авансът му беше около 0,4 секунди. Другият пилот на Макларън Оскар Пиастри, който е и лидер в шампионата, завърши тренировката на 12-ото място, а пилотите от второ до десето място се събраха в 0,4 секунди.

Снимки: Gettyimages

