Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Хамилтън предупреди пилотите на Макларън за Верстапен: Той е главорез

Хамилтън предупреди пилотите на Макларън за Верстапен: Той е главорез

  • 24 окт 2025 | 12:24
  • 1241
  • 0

Седемкратният световен шампион Люис Хамилтън отправи предупреждение към пилотите на Макларън Оскар Пиастри и Ландо Норис за голямата опасност, която ги дебне в лицето на Макс Верстапен. По думите на британеца пилотът на Ред Бул е „главорез“, което му дава предимство в битката за титлата във Формула 1 през 2025 година.

Верстапен: Не е вярно, че съм губил интерес към Формула 1
Верстапен: Не е вярно, че съм губил интерес към Формула 1

В нея преди финалните пет кръга за сезона Пиастри е лидер с актив от 346 точки и аванс от 14 пред Норис. Верстапен заема третата позиция с изоставане от 40 пункта спрямо лидера, но само в последните четири кръга нидерландецът стопи цели 64 точки от своето изоставане от първата позиция.

Верстапен продължава атаката на титлата на най-успешната си писта
Верстапен продължава атаката на титлата на най-успешната си писта

„Това не са техните първи шампионати, те са печелили титли и в други категории – заяви Хамилтън за Пиастри и Норис. – Не съм аз този, който трябва да има дава съвети, но е предизвикателно, когато си вътре в отбора. Напрежението е огромно.

„Определено идва момент, в който трябва да си сложиш капаците и да блокираш всичко странично – и позитивното, и негативното. Трябва да си истински главорез, какъвто е Макс. Той ще им открадне титлата, ако те не направят същото с него, те трябва да са агресивни.

„Трябва да бръкнеш много дълбоко, за да можеш да останеш с някой като Макс, който в момента се чувства много комфортно в колата си. Но от друга страна постоянството ще е важно за тях, това се видя много ясно с Макс в последните състезания“, добави още Хамилтън в своя коментар пред Sky Sports F1.

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Чеко Перес и Кадилак започват тестовете с колата на Ферари другия месец

Чеко Перес и Кадилак започват тестовете с колата на Ферари другия месец

  • 24 окт 2025 | 09:54
  • 561
  • 0
Астън Мартин се размина с наказание за нарушение на финансовите правила

Астън Мартин се размина с наказание за нарушение на финансовите правила

  • 24 окт 2025 | 09:43
  • 425
  • 0
Лиам Лоусън смята, че е направил достатъчно, за да запази мястото си в Рейсинг Булс

Лиам Лоусън смята, че е направил достатъчно, за да запази мястото си в Рейсинг Булс

  • 24 окт 2025 | 09:30
  • 836
  • 0
Карлос Сайнц: Наказанието ми показва пробойна в правилника

Карлос Сайнц: Наказанието ми показва пробойна в правилника

  • 24 окт 2025 | 09:11
  • 793
  • 0
Верстапен: Не е вярно, че съм губил интерес към Формула 1

Верстапен: Не е вярно, че съм губил интерес към Формула 1

  • 24 окт 2025 | 08:25
  • 586
  • 0
Ландо Норис: Беше забавно, защото дори не използвам тиксото

Ландо Норис: Беше забавно, защото дори не използвам тиксото

  • 24 окт 2025 | 08:12
  • 1222
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кривия обясни за радостта "пикаещо куче" срещу Локо (Сф)

Кривия обясни за радостта "пикаещо куче" срещу Локо (Сф)

  • 24 окт 2025 | 10:00
  • 4054
  • 6
Гара "Надежда" приютява влаково дерби

Гара "Надежда" приютява влаково дерби

  • 24 окт 2025 | 07:00
  • 4202
  • 7
Дишащият по-спокойно Спартак посреща нуждаещия се от точки Ботев

Дишащият по-спокойно Спартак посреща нуждаещия се от точки Ботев

  • 24 окт 2025 | 06:30
  • 4473
  • 7
ЦСКА вече работи по селекцията, "червените" взимат до петима нови през зимата

ЦСКА вече работи по селекцията, "червените" взимат до петима нови през зимата

  • 24 окт 2025 | 09:38
  • 6740
  • 18
Байерн се изпречва на пътя на Везенков и Олимпиакос

Байерн се изпречва на пътя на Везенков и Олимпиакос

  • 24 окт 2025 | 06:00
  • 9799
  • 3
Монтана или Арда - ребус на "Огоста"

Монтана или Арда - ребус на "Огоста"

  • 24 окт 2025 | 07:35
  • 2462
  • 2