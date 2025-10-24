Хамилтън предупреди пилотите на Макларън за Верстапен: Той е главорез

Седемкратният световен шампион Люис Хамилтън отправи предупреждение към пилотите на Макларън Оскар Пиастри и Ландо Норис за голямата опасност, която ги дебне в лицето на Макс Верстапен. По думите на британеца пилотът на Ред Бул е „главорез“, което му дава предимство в битката за титлата във Формула 1 през 2025 година.

В нея преди финалните пет кръга за сезона Пиастри е лидер с актив от 346 точки и аванс от 14 пред Норис. Верстапен заема третата позиция с изоставане от 40 пункта спрямо лидера, но само в последните четири кръга нидерландецът стопи цели 64 точки от своето изоставане от първата позиция.

„Това не са техните първи шампионати, те са печелили титли и в други категории – заяви Хамилтън за Пиастри и Норис. – Не съм аз този, който трябва да има дава съвети, но е предизвикателно, когато си вътре в отбора. Напрежението е огромно.



„Определено идва момент, в който трябва да си сложиш капаците и да блокираш всичко странично – и позитивното, и негативното. Трябва да си истински главорез, какъвто е Макс. Той ще им открадне титлата, ако те не направят същото с него, те трябва да са агресивни.



„Трябва да бръкнеш много дълбоко, за да можеш да останеш с някой като Макс, който в момента се чувства много комфортно в колата си. Но от друга страна постоянството ще е важно за тях, това се видя много ясно с Макс в последните състезания“, добави още Хамилтън в своя коментар пред Sky Sports F1.

