Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Пиастри омаловажи 12-тото си място във втората тренировка в Мексико

Пиастри омаловажи 12-тото си място във втората тренировка в Мексико

  • 25 окт 2025 | 08:28
  • 283
  • 0
Пиастри омаловажи 12-тото си място във втората тренировка в Мексико

Лидерът в генералното класиране във Формула 1 не направи най-добрите си петъчни тренировки за годината, след като завърши първия ден на уикенда за Гран При на Мексико Сити едва 12-ти, на повече от 0.8 секунди от Макс Верстапен, който беше най-бърз.

Пред медиите обаче Пиастри омаловажи това си изоставане и каза, че то е било напълно очаквано предвид „средната“ обиколка, която той е направил. Австралиецът също така обясни, че в Макларън са се фокусирали върху изпробването на различни неща, с които да се намери решение за трудностите, които британския тим и особено Пиастри срещнаха в Остин миналата седмица.

Верстапен оглави класирането във втората тренировка в Мексико
Верстапен оглави класирането във втората тренировка в Мексико

„Беше добре. Обиколката ми с меките гуми с малко гориво беше доста средна, така че не съм изненадан от времето ми. Изпробвах много неща, ще разгледаме и ще видим кое проработи и кое не, но като цяло усещането беше приемливо. Ще видим какво ще можем да донастроим за утре и ще се опитаме да бъдем малко по-постоянни, което е най-важното.

„Има няколко неща, които идентифицирахме от Остин, където уикендът беше много объркан. Открихме много неща, всички те малки, но когато се съберат, промяната става голяма. Мисля, че сме наясно какво стана миналата седмица.

„Мисля, че тук ще сме конкуренция на Ред Бул. Ще бъде оспорвано, както винаги, но смятам, че разполагаме с добра кола“, обясни Пиастри пред Sky Sports F1.

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Верстапен оглави класирането във втората тренировка в Мексико

Верстапен оглави класирането във втората тренировка в Мексико

  • 25 окт 2025 | 03:04
  • 4896
  • 1
Шарл Леклер най-бърз в пълната с новаци първа тренировка в Мексико

Шарл Леклер най-бърз в пълната с новаци първа тренировка в Мексико

  • 24 окт 2025 | 22:36
  • 5180
  • 0
Шарл Леклер каза защо Ферари е толкова специален отбор

Шарл Леклер каза защо Ферари е толкова специален отбор

  • 24 окт 2025 | 14:00
  • 6186
  • 1
Ръсел смята, че пропускането на първата тренировка ще му даде предимство в Мексико

Ръсел смята, че пропускането на първата тренировка ще му даде предимство в Мексико

  • 24 окт 2025 | 13:03
  • 1163
  • 1
Хамилтън предупреди пилотите на Макларън за Верстапен: Той е главорез

Хамилтън предупреди пилотите на Макларън за Верстапен: Той е главорез

  • 24 окт 2025 | 12:24
  • 12744
  • 3
Фабио Куартараро постави краен срок на Ямаха да го задържи

Фабио Куартараро постави краен срок на Ямаха да го задържи

  • 24 окт 2025 | 12:09
  • 2692
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски иска да продължи серията си и срещу отбора на дъното

Левски иска да продължи серията си и срещу отбора на дъното

  • 25 окт 2025 | 08:00
  • 2531
  • 3
Напрежение и въпросителни в "Овча купел"

Напрежение и въпросителни в "Овча купел"

  • 25 окт 2025 | 07:35
  • 1749
  • 1
"Червената линия" на Мбапе ли ще реши Ел Класико

"Червената линия" на Мбапе ли ще реши Ел Класико

  • 25 окт 2025 | 08:52
  • 575
  • 0
Ще се върне ли Ботев (Вр) на победния път, или краят на октомври ще е щастлив за Септември?

Ще се върне ли Ботев (Вр) на победния път, или краят на октомври ще е щастлив за Септември?

  • 25 окт 2025 | 07:10
  • 2030
  • 0
Меси получи "Златната обувка" и заби два гола на старта на плейофите в МЛС

Меси получи "Златната обувка" и заби два гола на старта на плейофите в МЛС

  • 25 окт 2025 | 06:13
  • 5651
  • 6
Везенков и компания разпердушиниха Байерн насред Мюнхен

Везенков и компания разпердушиниха Байерн насред Мюнхен

  • 24 окт 2025 | 23:25
  • 18068
  • 0