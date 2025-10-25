Пиастри омаловажи 12-тото си място във втората тренировка в Мексико

Лидерът в генералното класиране във Формула 1 не направи най-добрите си петъчни тренировки за годината, след като завърши първия ден на уикенда за Гран При на Мексико Сити едва 12-ти, на повече от 0.8 секунди от Макс Верстапен, който беше най-бърз.

Oscar Piastri is currently down in P12 after the majority of the soft tyre runs in this FP2 session 👀🛞



Can our championship leader climb up the order this weekend? 💪#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/rWiizJPwXY — Formula 1 (@F1) October 24, 2025

Пред медиите обаче Пиастри омаловажи това си изоставане и каза, че то е било напълно очаквано предвид „средната“ обиколка, която той е направил. Австралиецът също така обясни, че в Макларън са се фокусирали върху изпробването на различни неща, с които да се намери решение за трудностите, които британския тим и особено Пиастри срещнаха в Остин миналата седмица.

Верстапен оглави класирането във втората тренировка в Мексико

„Беше добре. Обиколката ми с меките гуми с малко гориво беше доста средна, така че не съм изненадан от времето ми. Изпробвах много неща, ще разгледаме и ще видим кое проработи и кое не, но като цяло усещането беше приемливо. Ще видим какво ще можем да донастроим за утре и ще се опитаме да бъдем малко по-постоянни, което е най-важното.



„Има няколко неща, които идентифицирахме от Остин, където уикендът беше много объркан. Открихме много неща, всички те малки, но когато се съберат, промяната става голяма. Мисля, че сме наясно какво стана миналата седмица.



„Мисля, че тук ще сме конкуренция на Ред Бул. Ще бъде оспорвано, както винаги, но смятам, че разполагаме с добра кола“, обясни Пиастри пред Sky Sports F1.

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages