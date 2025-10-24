Генчев: Футболистите заслужават поздравления за характера

Популярни
  • 24 окт 2025 | 22:24
Старши треньорът на Локомотив (София) Станислав Генчев говори след равенството 2:2 срещу Локомотив (Пловдив) в двубой от 13-ия кръг на efbet Лига.

"Не започнахме мача по най-добрия начин. Не е приятно да получиш гол от статично положение. Футболистите заслужават поздравления за характера, който показаха, за да стигнем до обрат над този силен отбор на Локомотив.

Анте Аралица тази седмица тренира почти наравно с всички съотборници. Той е важен футболист за отбора, след като през миналата година стана голмайстор. Ще помислим за различни варианти в другите мачове. Най-класните футболисти на отбора са в атака.

Ние сме говорили с ръководството, когато няма резултати, един треньор трябва да си поеме своята отговорност. В дълга серия сме от победи, има голямо напрежение. Трябва да постигнаме победи. Без победи няма как да стане", заяви треньорът на "железничарите".

Снимки: Борислав Цветанов

