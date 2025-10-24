Популярни
Косич: Ще анализираме какво се случи

  • 24 окт 2025 | 22:17
  • 402
  • 0

Наставникът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич сподели първите си впечатления след равенството 2:2 срещу Локомотив (София) в дербито от 13-ия кръг на efbet Лига.

"Играхме добре през първото полувреме, но не сме доволни от начина на игра през втората част. Ще анализираме какво се случи през втората половина. Трябва да се подобрим. Всеки мач е важен за нас и ще се опитаме да спечелим всеки следващ двубой", заяви Косич.

