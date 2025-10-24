Популярни
  Локомотив (Пловдив)
  2. Локомотив (Пловдив)
  Гара "Надежда" приютява влаково дерби

Гара "Надежда" приютява влаково дерби

  • 24 окт 2025 | 07:00
  • 695
  • 4
Гара "Надежда" приютява влаково дерби

Тимовете на Локомотив (София) и Локомотив (Пловдив) се изправят един срещу друг в железничарското дерби от 13-ия кръг на efbet Лига. Срещата на “Надежда” започва в 20:00 часа и ще бъде ръководена от Валентин Железов.

Домакините ще стартират мача от десета позиция с актив от 12 точки. Играчите на Станислав Генчев се надяват да стигнат до успех след над два месеца суша. Последната победа на столичните локомотивци бе в началото на август.

Билети от по 15 лева за "железничарското" дерби
Билети от по 15 лева за "железничарското" дерби

Гостите от Пловдив пък са в доста добра форма от началото на сезона. Футболистите на Душан Косич са на четвърта позиция с 23 точки - на шест от лидера Левски. “Смърфовете” имат една единствена загуба от началото на сезона и апетитът за Европа започва да се увеличава.

Босът на Локо (Сф) подкрепя Генчев и каза за Достанич: Предателство!
Босът на Локо (Сф) подкрепя Генчев и каза за Достанич: Предателство!

В рамките на миналия сезон двата тима играха на три пъти помежду си. В редовния сезон първо двата тима направиха 1:1 в Пловдив, а след това в София гостите победиха с 1:0. Във втората фаза на шампионата мачът под тепетата завърши също с равенство 1:1.

