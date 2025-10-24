Аралица: Играем добре, но ни липсва късмет

Нападателят на Локомотив (София) Анте Аралица се появи от пейката и отбеляза един от головете за “червено-черните” при драматичното равенство 2:2 срещу Локомотив (Пловдив). След двубоя хърватинът заяви, че всички в тима са разочаровани от дългата серия без победа, но в същото време са уверени, че добрите резултати скоро ще дойдат.

“В последните мачове играем добре, но ни липсва късмет. Работим много професионално, имаме отличен треньорски щаб, но положенията просто не влизат”, заяви Аралица.

“Трябва да продължим по същия начин и нещата ще се получат. Трудно е, когато няма победи, но знаем, че сме добър отбор и късметът все някога ще ни покрие”, сподели хърватският стрелец.

Той призна, че все още не е напълно здрав и добави, че Локо (Сф) има амбиции и в турнира за Купата на България и няма да подцени гостуването на Рилски спортист.

Снимки: Борислав Цветанов