Локомотив (София) 0:1 Локомотив (Пловдив), Лукас Риян се разписа

Отборите на Локомотив (София) и Локомотив (Пловдив) играят при резултат 0:1 в мач от 13-ия кръг на efbet Лига. Попадението реализира Лукас Риян (23).

Първата интересна ситуация бе за гостите от Пловдив, когато Первизджон Умарбаев изведе Хуан Переа, който останал сам срещу Александър Любенов, не успя да намери далечния ъгъл, а стреля в тялото на стража.

В 22-рата минута Локомотив (Пловдив) поведе в резултата. Ивайло Иванов центрира от корнер, а Лукас Риян с глава майсторски насочи топката в далечния ъгъл.

Отговорът на домакините бе моментален с фантастичен удар от далечна дистанция на Спас Делев, но кълбото прелетя на сантиметри от целта.

ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ) - ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ) 0:1



0:1 Лукас Риян (23)

Стартови състави:



Локомотив (София): 24. Александър Любенов, 11. Ангел Лясков, 44. Божидар Кацаров, 5. Ерол Дост, 10. Георги Минчев, 31. Красимир Станоев, 8. Луан, 27. Патрик-Габриел Галчев, 22. Реян Даскалов, 4. Садио Дембеле, 7. Спас Делев



Локомотив (Пловдив): 1. Боян Милосавлевич, 21. Енцо Еспиноса, 13. Лукас Риян, 23. Мартин Русков, 44. Николай Николаев, 13. Ефе Али, 22. Ивайло Иванов, 94. Каталин Иту, 39. Парвизджон Умарбаев, 99. Жулиен Лами, 9. Хуан Переа

Снимки: Борислав Цветанов