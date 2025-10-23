Звезда на Локо (Пд): Ако продължавам така, може и да стана голмайстор

На церемония в "Пресклуб България" нападателят на Локомотив (Пловдив) Хуан Переа беше награден за Играч №1 на десетия кръг в efbet Лига.

"Победата над Левски бе важна за нас, аз вкарах победния гол, но заслугата е на всичките ми съотборници. Миналата година имахме известни проблеми, но сега колективът ни е чудесен. Всички се разбираме много добре, играем успешно и сме четвърти в класирането. Утре играем с Локомотив София, във вторник - с Дунав за Купата на България, а в събота е дербито с Ботев. Знам, че това е един от най-важните мачове за нас, с много голям заряд. Да, за една седмица ще играем три мача, но имаме много добър кондиционен треньор и ще бъдем отлично подготвени", заяви Переа.

"Не, ние сме професионалисти. Нашата работа е на терена, да се раздаваме и да печелим мачовете", отговори на въпрос дали проблемите между ръководството на клуба и феновете на отбора влияят на футболистите. В изминалия кръг в мача срещу Ботев (Враца) Переа вкара два гола за победата с 3:0 и бе избран за Играч на мача. "Головете, които вкарвам, ми дават повече самочувствие. Не съм си поставял цел да бъда голмайстор в първенството, но ако продължа да вкарвам по два гола на мач, може и да успея", добави футболистът.