Коуто: Ние сме млад и качествен отбор

Атакуващият халф на Спартак (Варна) Бернардо Коуто говорил след важната победа с 3:2 над Ботев (Пловдив) в двубой от 13-ия кръг на efbet Лига.

"Много съм доволен. Най-важна е победата. Отборът заслужава много. Всеки футболист дава най-доброто от себе си всеки ден. Всеки получава своя шанс. Головете са работа на целия отбор. Ние сме млад и качествен отбор.



Резултатите са позитивни. Днес победихме голям отбор. Заслужавахме победата. Бях близо до своя хеттрик, но съм доволен и от двата гола", заяви Коуто.