Слънце на "Коритото": министърът на финансите подписа съгласие за погасяване на дълга на Спартак

  • 22 окт 2025 | 09:30
  • 2653
  • 10

След намесата на бившия премиер Бойко Борисов и финансовия министър Теменужка Петкова Спартак (Варна) ще получи дългоочакваната финансова помощ от Община Варна. Решението разблокира превода на сумата, необходима за покриване на дълговете на клуба към НАП. Това става ясно от съобщение на официалната страна на ПП ГЕРБ във "Фейсбук". Клубът от "Коритото" ще получи финансова инжекция в размер на 550 000 лева. Вчера "соколите" призоваха бившия столичен кмет за съдействие относно казуса.

"Благодарение на подкрепата и настояването на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, министърът на финансите Теменужка Петкова подписа съгласие за погасяване на дълга на любимия на варненци ФК Спартак към НАП в размер на 550 000 лева", оповестиха от партията на бившия министър-председател.

Снимки: Startphoto

