"Соколите" ще летят по-спокойно

След разразилата се сага около лиценза на Спартак (Варна), Българският футболен съюз взе решение - на база представените документи, варненският клуб да продължи участието си в професионалния футбол. Това донесе облекчение и оптимизъм в лагера на "соколите", които в момента се подготвят под ръководството на старши треньора Гьоко Хаджиевски и неговия помощник Диян Дончев. Отборът провежда заниманията си на затревеното игрище "Локомотив", което към момента е в отлично състояние.

Стадион "Спартак" също изглежда в перфектна форма – заслуга за това има екипът на Фратрия, в частност Цветан Иванов, чийто принос за поддръжката е значителен. Припомняме, че Фратрия сключи споразумение за ползване на клубния стадион, като в замяна пое ангажимент за неговата поддръжка. В петък от 17:30 ч. Спартак приема Ботев (Пловдив) на стадион "Спартак". За съжаление, срещата ще бъде пропусната от защитниците Деян Лозев и Лукас Магджински, както и от нападателя Колако Джонсън, които не са на разположение на треньорския щаб.



Пламен Трендафилов