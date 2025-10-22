Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  3. "Соколите" ще летят по-спокойно

"Соколите" ще летят по-спокойно

  • 22 окт 2025 | 11:37
  • 271
  • 0
"Соколите" ще летят по-спокойно

След разразилата се сага около лиценза на Спартак (Варна), Българският футболен съюз взе решение - на база представените документи, варненският клуб да продължи участието си в професионалния футбол. Това донесе облекчение и оптимизъм в лагера на "соколите", които в момента се подготвят под ръководството на старши треньора Гьоко Хаджиевски и неговия помощник Диян Дончев. Отборът провежда заниманията си на затревеното игрище "Локомотив", което към момента е в отлично състояние.

Слънце на "Коритото": министърът на финансите подписа съгласие за погасяване на дълга на Спартак
Слънце на "Коритото": министърът на финансите подписа съгласие за погасяване на дълга на Спартак

Стадион "Спартак" също изглежда в перфектна форма – заслуга за това има екипът на Фратрия, в частност Цветан Иванов, чийто принос за поддръжката е значителен. Припомняме, че Фратрия сключи споразумение за ползване на клубния стадион, като в замяна пое ангажимент за неговата поддръжка. В петък от 17:30 ч. Спартак приема Ботев (Пловдив) на стадион "Спартак". За съжаление, срещата ще бъде пропусната от защитниците Деян Лозев и Лукас Магджински, както и от нападателя Колако Джонсън, които не са на разположение на треньорския щаб.

Пламен Трендафилов

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Слънце на "Коритото": министърът на финансите подписа съгласие за погасяване на дълга на Спартак

Слънце на "Коритото": министърът на финансите подписа съгласие за погасяване на дълга на Спартак

  • 22 окт 2025 | 09:30
  • 4572
  • 15
ФК Димитровград с нов треньор

ФК Димитровград с нов треньор

  • 22 окт 2025 | 09:14
  • 803
  • 0
Какъв бе ключът за обрата на Левски на "Тича"

Какъв бе ключът за обрата на Левски на "Тича"

  • 22 окт 2025 | 09:00
  • 2900
  • 3
Бдин остана без отбор

Бдин остана без отбор

  • 22 окт 2025 | 08:42
  • 1664
  • 1
Валери Свиленов: Да се реваншираме пред феновете ни

Валери Свиленов: Да се реваншираме пред феновете ни

  • 22 окт 2025 | 08:27
  • 706
  • 1
Резултати, голмайстори и класиране след 10-ия кръг на Елитната група до 17 години

Резултати, голмайстори и класиране след 10-ия кръг на Елитната група до 17 години

  • 21 окт 2025 | 20:23
  • 2961
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кривия: Тръгнах да се връщам, Сираков каза да не се прибирам, но съм корав - ако се наложеше, щях да гледам видео

Кривия: Тръгнах да се връщам, Сираков каза да не се прибирам, но съм корав - ако се наложеше, щях да гледам видео

  • 22 окт 2025 | 10:07
  • 9094
  • 13
Шеф на Лудогорец отсече: Лятото отново ще сме шампиони!

Шеф на Лудогорец отсече: Лятото отново ще сме шампиони!

  • 22 окт 2025 | 10:22
  • 4622
  • 12
Слънце на "Коритото": министърът на финансите подписа съгласие за погасяване на дълга на Спартак

Слънце на "Коритото": министърът на финансите подписа съгласие за погасяване на дълга на Спартак

  • 22 окт 2025 | 09:30
  • 4572
  • 15
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 22 окт 2025 | 08:00
  • 476485
  • 23
Реал Мадрид се готви да нанесе нова рана на разклатения Ювентус

Реал Мадрид се готви да нанесе нова рана на разклатения Ювентус

  • 22 окт 2025 | 06:20
  • 5479
  • 2
Ливърпул ще търси път за излизане от кризата с коварно гостуване в Шампионската лига

Ливърпул ще търси път за излизане от кризата с коварно гостуване в Шампионската лига

  • 22 окт 2025 | 07:11
  • 5237
  • 3