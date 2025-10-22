Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  3. БФС с ново съобщение Спартак (Вн), Пирин и останалите клубове с условен лиценз

БФС с ново съобщение Спартак (Вн), Пирин и останалите клубове с условен лиценз

  • 22 окт 2025 | 15:27
  • 692
  • 3

Лицензионната комисия към Българския футболен съюз уведомява, че след проведено заседание на 22.10.2025 г. и извършен преглед и анализ на представената документация, ФК „Спартак 1918“ (гр. Варна) и ПФК „Пирин 22“ АД (гр. Благоевград) към момента на подаване документите покриват изискванията на Наредбата за национално клубно лицензиране, свързани с чл. 50 и чл. 66, а именно – липса на просрочени задължения към персонал и Националната агенция за приходите (НАП).

Комисията информира, че ще продължи да осъществява текущ мониторинг на клубовете, на които е издаден условен лиценз за участие в първенствата и турнирите, организирани от БФС.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Леят бетон на "Лаута", приключва работата по втората плоча

Леят бетон на "Лаута", приключва работата по втората плоча

  • 22 окт 2025 | 15:47
  • 442
  • 0
Бертран Фурие с приза за играч на кръга

Бертран Фурие с приза за играч на кръга

  • 22 окт 2025 | 15:15
  • 589
  • 0
Пифа: Не съм впечатлен от играта на ЦСКА в Добрич

Пифа: Не съм впечатлен от играта на ЦСКА в Добрич

  • 22 окт 2025 | 14:52
  • 814
  • 0
Юношите на България до 15 години отстъпиха на Полша

Юношите на България до 15 години отстъпиха на Полша

  • 22 окт 2025 | 14:52
  • 1207
  • 0
Стефанов: Защо в "катафалката" на ВАР сложиха съдия на Черно море, клал ни е няколко пъти!

Стефанов: Защо в "катафалката" на ВАР сложиха съдия на Черно море, клал ни е няколко пъти!

  • 22 окт 2025 | 13:34
  • 9055
  • 6
ЦСКА пусна билетите за мача с Берое, гостите могат да купуват единствено онлайн

ЦСКА пусна билетите за мача с Берое, гостите могат да купуват единствено онлайн

  • 22 окт 2025 | 13:16
  • 606
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА следи голям талант на Славия, Венци обявил цената - засега няма развитие

ЦСКА следи голям талант на Славия, Венци обявил цената - засега няма развитие

  • 22 окт 2025 | 13:16
  • 16438
  • 13
БФС, по препоръка на УЕФА, представи ново лицензионно правило, българските клубове ще плащат на еколози

БФС, по препоръка на УЕФА, представи ново лицензионно правило, българските клубове ще плащат на еколози

  • 22 окт 2025 | 12:26
  • 17602
  • 22
Кривия: Тръгнах да се връщам, Сираков каза да не се прибирам, но съм корав - ако се наложеше, щях да гледам видео

Кривия: Тръгнах да се връщам, Сираков каза да не се прибирам, но съм корав - ако се наложеше, щях да гледам видео

  • 22 окт 2025 | 10:07
  • 21362
  • 25
Шеф на Лудогорец отсече: Лятото отново ще сме шампиони!

Шеф на Лудогорец отсече: Лятото отново ще сме шампиони!

  • 22 окт 2025 | 10:22
  • 10880
  • 35
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 22 окт 2025 | 08:00
  • 478680
  • 23
Реал Мадрид се готви да нанесе нова рана на разклатения Ювентус

Реал Мадрид се готви да нанесе нова рана на разклатения Ювентус

  • 22 окт 2025 | 06:20
  • 8451
  • 13