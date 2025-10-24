Дишащият по-спокойно Спартак посреща нуждаещия се от точки Ботев

Спартак (Варна) и Ботев (Пловдив) се изправят един срещу друг в двубой от 13-ия кръг на efbet Лига. Срещата на “Коритото” е с начален час 17:30 часа, а главен съдия ще бъде Георги Давидов.

Домакините се намират на осмото място в таблицата и записаха доста добри резултати в последните кръгове. “Соколите” са с актив от 13 точки и от пет двубоя насам не познават вкуса на загубата. В миналия кръг те направиха равен с Лудогорец като гост, а преди това завършиха наравно и с ЦСКА 1948, който към момента е втори.

Добрата новина за привърженици на Спартак обаче е, че отборът успя да внесе необходимите документи в БФС и поне към момента не е заплашен сериозно с отнемане на лиценза. Кампанията за спасяването на клуба обаче продължава и все повече фенове и дарители дават пари.

Иначе трима са контузените в отбора на варненци. Лукас Магджински, Деян Лозев и Александър Георгиев са аут за днешната среща.

Ботев от своя страна се намира по-надолу в таблицата. “Канарчетата” към момента са 13-ти в класирането с актив от 11 пункта. След неубедителния старт на сезона пловдивчани нямат загуба в последните два кръга. Миналата седмица “жълто-черните” направиха хикс със Славия, а преди това победиха Ботев (Враца).

Иначе по-рано през седмицата стана ясно, че отборът има нов старши треньор. Димитър Димитров-Херо официално е новият наставник на Ботев, но той ще започне работа чак от 17 ноември. Дотогава тимът ще бъде воден от Иван Цветанов и Тодор Киселичков.

Последно двата тима играха един срещу друг през май месец тази година. Тогава на стадион “Спартак” домакините се наложиха с 2:1.