11-те на Спартак (Варна) и Ботев (Пловдив)

Станаха ясни стартовите състави на Спартак (Варна) и Ботев (Пловдив), които се изправят един срещу друг в двубой от 13-ия кръг на efbet Лига. Мачът на “Коритото” стартира в 17:30 часа.

СПАРТАК (ВАРНА) - БОТЕВ (ПЛОВДИВ)

Стартови състави:

Спартак: 23. Максим Ковальов, 3. Матео Петрашило, 7. Бернардо Коуто, 8. Даниел Иванов, 17. Цветослав Маринов, 19. Емил Янчев, 21. Шанде, 44. Ангел Грънчов (К), 50. Илкер Будинов, 88. Дамян Йорданов, 90. Георг Стояновски

Ботев: 29. Даниел Наумов, 4. Никола Солдо, 6. Андрей Йорданов, 8. Тодор Неделев (К), 13. Самуил Цонов, 17. Николай Минков, 22. Енок Куатенг, 23. Армстронг Око-Флекс, 25. Емануел Оджо, 30. Франклин Маскоте, 42. Ивайло Видев