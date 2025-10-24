Хавертц и Жезус са близо до завръщане в игра

Арсенал получи двойна доза добри новини преди мача си срещу Кристъл Палас този уикенд, свързани със състоянието на Кай Хаверц и Габриел Жезус. И двамата се възстановяват добре и са близо до завръщане в игра, съобщава "The Express".

Жезус е възстановен след тежка контузия на предна кръстна връзка, получена през януари срещу Манчестър Юнайтед, което беше съкрушителен удар за мениджъра Микел Артета. Неговият съотборник Хаверц също наближава завръщане, след като претърпя операция на коляното заради травма, получена отново срещу Юнайтед в първия кръг на сезона. И двамата напредват значително във възстановяването си.

Жезус е впечатлил медицинския щаб на „артилеристите“ с решимостта си да се завърне и вече участва в тренировки на терен. Бразилският национал отбеляза пет гола в два поредни мача срещу Кристъл Палас, а сега, според информация на журналиста Джон Крос, той отново е на терена, което е огромен стимул за отбора.

„Въпреки твърденията, че Габриел Жезус ще бъде извън игра до 2026 г., нападателят вече се цели в завръщане към пълноценни тренировки и потенциално участие в първия отбор до декември.“

Въпреки че Хаверц все още не е забелязан да тренира с основната група, Артета ще се стреми да върне и двамата на терена заедно през следващите няколко месеца, докато подготвя реинтеграцията им в състава. Въпреки това, с доброто представяне на Виктор Гьокереш, който постепенно се адаптира към Висшата лига, Жезус и Хаверц може да срещнат трудности да си върнат титулярните места в състава на Артета. Капитанът на Арсенал Мартин Йодегор и Нони Мадуеке също са в списъка с контузени, докато фаворитите за титлата продължават да правят ротации в състава си.

