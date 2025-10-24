Гласнер: Може би целият тим се нуждаеше от това разочарование, за да остане скромен

Мениджърът на Кристъл Палас Оливер Гласнер заяви, че разочароващата им домакинска загуба с 0:1 от кипърския АЕК Ларнака в турнира Лига на конференциите снощи трябва да послужи като напомняне за носителите на ФА Къп да "останат скромни". Клубът от Висшата лига беше домакин на европейски мач за първи път в 101-годишната си история, но голът на Риад Балич в началото на второто полувреме развали купона на лондонския "Селхърст Парк".

"Ще се поучим от това, играчите ще си вземат поука. И да, разочароващо е, това беше разочароваща вечер, но може би целият тим се нуждаеше от това, за да остане скромен", каза Гласнер след двубоя. "Винаги ти казват, че когато играеш във Висшата лига, ще спечелиш Лигата на конференцията. Не знам дали някой дебютант е способен да спечели турнира. Не мисля", добави той.

Следващият мач на Палас е срещу лидера Арсенал във Висшата лига в неделя.