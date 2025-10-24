Популярни
  Киеза бе избран за най-добър в Ливърпул за септември

  24 окт 2025 | 14:51
Италианският национал Федерико Киеза беше отличен с наградата за играч на Ливърпул на месец септември в анкетата на феновете на тима. Киеза спечели допитването на клубния сайт с 34 процента от гласовете пред вратаря Алисон Бекер и Райън Гравенберх, които получиха по 18 процента от вота.

"Разбира се, радвам се, че спечелих тази награда. Благодаря на феновете за подкрепата и за гласуването за мен“, каза Киеза пред официалния уебсайт на Ливърпул.

„Предпочитам да не я получавам в бъдеще и да печеля повече мачове. Но отново благодаря. Подкрепата винаги е била невероятна. Опитвам се да дам най-доброто от себе си на терена за феновете и за Ливърпул. Обичам да виждам, че феновете наистина оценяват това, което правя", добави италианецът.

Киеза записа шест участия като резерва във Висшата лига, като отбеляза два гола и направи една асистенция.

"Колкото и минути да играя, се опитвам да дам най-доброто от себе си, да помогна на отбора, да остана позитивен и да се опитам да окажа влияние. За това съм тук. Надявам се да продължа да натискам и да давам нещо в замяна на феновете.“

Първоначално Киеза не беше включен в състава на Ливърпул за Шампионската лига, но по-късно беше добавен в отбора поради контузията на коляното на Джовани Леони.

Киеза е отбелязал два гола и е дал три асистенции в осем участия във всички турнири с Ливърпул този сезон.

