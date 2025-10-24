Лидерите дават начало на кръга във Втора лига

13-ият кръг във Втора лига стартира днес с три срещи. От 16:00 часа борещият се за челните позиции Янтра (Габрово) ще гостува на Спартак (Плевен). По същото време Фратрия ще се опита да си върне първото място в София срещу ЦСКА II. От 19:00 часа лидерът Дунав (Русе) ще иска да се върне на победния път, приемайки Спортист (Своге).

Втора лига, 13-ти кръг:

24 октомври, петък, 16:00 часа:

Спартак (Плевен) - Янтра (Габрово)

ЦСКА II - Фратрия

24 октомври, петък, 19:00 часа:

Дунав (Русе) - Спортист (Своге)

25 октомври, събота, 16:00 часа:

Локомотив (Горна Оряховица) - Миньор (Перник)

Черноморец (Бургас) - Хебър (Пазарджик)

Беласица - Марек

Вихрен (Сандански) - Севлиево

26 октомври, неделя, 14:30 часа:

Пирин (Благоевград) - Етър