Лидерите дават начало на кръга във Втора лига

13-ият кръг във Втора лига стартира днес с три срещи. От 16:00 часа борещият се за челните позиции Янтра (Габрово) ще гостува на Спартак (Плевен). По същото време Фратрия ще се опита да си върне първото място в София срещу ЦСКА II. От 19:00 часа лидерът Дунав (Русе) ще иска да се върне на победния път, приемайки Спортист (Своге).
Втора лига, 13-ти кръг:
24 октомври, петък, 16:00 часа:
Спартак (Плевен) - Янтра (Габрово)
24 октомври, петък, 19:00 часа:
Дунав (Русе) - Спортист (Своге)
25 октомври, събота, 16:00 часа:
Локомотив (Горна Оряховица) - Миньор (Перник)
Черноморец (Бургас) - Хебър (Пазарджик)
26 октомври, неделя, 14:30 часа: