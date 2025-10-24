Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Лидерите дават начало на кръга във Втора лига

Лидерите дават начало на кръга във Втора лига

  • 24 окт 2025 | 13:29
  • 279
  • 0
Лидерите дават начало на кръга във Втора лига

13-ият кръг във Втора лига стартира днес с три срещи. От 16:00 часа борещият се за челните позиции Янтра (Габрово) ще гостува на Спартак (Плевен). По същото време Фратрия ще се опита да си върне първото място в София срещу ЦСКА II. От 19:00 часа лидерът Дунав (Русе) ще иска да се върне на победния път, приемайки Спортист (Своге).

Втора лига, 13-ти кръг:

24 октомври, петък, 16:00 часа:

Спартак (Плевен) - Янтра (Габрово)

ЦСКА II - Фратрия

24 октомври, петък, 19:00 часа:

Дунав (Русе) - Спортист (Своге)

25 октомври, събота, 16:00 часа:

Локомотив (Горна Оряховица) - Миньор (Перник)

Черноморец (Бургас) - Хебър (Пазарджик)

Беласица - Марек

Вихрен (Сандански) - Севлиево

26 октомври, неделя, 14:30 часа:

Пирин (Благоевград) - Етър

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Живко Желев: Благодаря за доверието, което получавам

Живко Желев: Благодаря за доверието, което получавам

  • 24 окт 2025 | 10:06
  • 1715
  • 4
Кривия обясни за радостта "пикаещо куче" срещу Локо (Сф)

Кривия обясни за радостта "пикаещо куче" срещу Локо (Сф)

  • 24 окт 2025 | 10:00
  • 5787
  • 13
Ангел Червенков: Най-големият проблем е, че не мога да окомплектовам състава

Ангел Червенков: Най-големият проблем е, че не мога да окомплектовам състава

  • 24 окт 2025 | 09:57
  • 1533
  • 0
ЦСКА вече работи по селекцията, "червените" взимат до петима нови през зимата

ЦСКА вече работи по селекцията, "червените" взимат до петима нови през зимата

  • 24 окт 2025 | 09:38
  • 8697
  • 33
Веласкес иска да "събуди" едно от крилата си

Веласкес иска да "събуди" едно от крилата си

  • 24 окт 2025 | 09:31
  • 2032
  • 0
Турицов почти сигурно пропуска двубоя с Берое

Турицов почти сигурно пропуска двубоя с Берое

  • 24 окт 2025 | 09:23
  • 977
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кривия обясни за радостта "пикаещо куче" срещу Локо (Сф)

Кривия обясни за радостта "пикаещо куче" срещу Локо (Сф)

  • 24 окт 2025 | 10:00
  • 5787
  • 13
11-те на Монтана и Арда

11-те на Монтана и Арда

  • 24 окт 2025 | 13:49
  • 468
  • 0
Гара "Надежда" приютява влаково дерби

Гара "Надежда" приютява влаково дерби

  • 24 окт 2025 | 07:00
  • 5025
  • 7
Дишащият по-спокойно Спартак посреща нуждаещия се от точки Ботев

Дишащият по-спокойно Спартак посреща нуждаещия се от точки Ботев

  • 24 окт 2025 | 06:30
  • 5579
  • 10
ЦСКА вече работи по селекцията, "червените" взимат до петима нови през зимата

ЦСКА вече работи по селекцията, "червените" взимат до петима нови през зимата

  • 24 окт 2025 | 09:38
  • 8697
  • 33
Байерн се изпречва на пътя на Везенков и Олимпиакос

Байерн се изпречва на пътя на Везенков и Олимпиакос

  • 24 окт 2025 | 06:00
  • 10711
  • 3