Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Вихрен (Сандански)
  3. Вихрен се развихри

Вихрен се развихри

  • 25 окт 2025 | 18:08
  • 263
  • 0
Вихрен се развихри

Вихрен победи в Сандански Севлиево с 5:1 в среща от 13-ия кръг на Втора лига. Домакините поведоха с 1:0 още в 16-тата минута след добавка отблизо на Веселин Любомиров. Последва непростим пропуск на Даниел Пехливанов, който остана очи в очи с вратаря Христо Лалев, но не успя да го преодолее. Три минути преди края на първата част Лео Пимиента нацели напречната греда с уdар от границата на наказателното поле. Гостите също стигнаха до две по-опасни ситуации.

В началото на втората част бившият ас на ЦСКА Едвин Джеси пропусна златен шанс за Севлиево. Последваха убийствени 5 минути за Вихрен. Между 52-та и 57-та минути отборът от Сандански вкара цели 3 попадения. Дебютния си гол с екипа на  Вихрен вкара Ивайло Климентов, разписаха се и Лео Пимиента и Даниел Пехливанов. Бразилската перла се отчете и си асистенция при четвъртия гол. Пимиента вкара за 5:0 с уникален прехвърлящ удар, след много добър пас на влезлия като резерва Антон Карачанаков.

Гостите стигнаха до гол 12 минути преди края на срещата след попадение на Стелиян Добрев. Той пропусна и дузпа за гостите в последната минута.

Вихрен (Сандански) 5:1 Севлиево
1:0 Веселин Любомиров (15)
2:0 Ивайло Климентов (52)
3:0 Лео Пимента (55)
4:0 Даниел Пехливанов (57)
5:0 Лео Пимента (75)
5:1 Стелиян Добрев (83)

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Изиграха се четири нови мача във Втора лига

Изиграха се четири нови мача във Втора лига

  • 25 окт 2025 | 17:28
  • 37272
  • 14
Септември (Тервел) срази Бенковски

Септември (Тервел) срази Бенковски

  • 25 окт 2025 | 15:54
  • 684
  • 1
В мач без "съдийско клане": Черно море изпусна Славия в София

В мач без "съдийско клане": Черно море изпусна Славия в София

  • 25 окт 2025 | 17:25
  • 17723
  • 19
Стамен Белчев: Безобразно представяне

Стамен Белчев: Безобразно представяне

  • 25 окт 2025 | 15:17
  • 1315
  • 1
Симов: Стигнахме до победата с воля и характер

Симов: Стигнахме до победата с воля и характер

  • 25 окт 2025 | 15:13
  • 1029
  • 0
Ботев (Враца) показа непримирим дух за три точки срещу Септември

Ботев (Враца) показа непримирим дух за три точки срещу Септември

  • 25 окт 2025 | 14:56
  • 21085
  • 21
Виж всички

Водещи Новини

Левски 2:0 Добруджа, втори гол на Евертон Бала

Левски 2:0 Добруджа, втори гол на Евертон Бала

  • 25 окт 2025 | 18:22
  • 24907
  • 30
В мач без "съдийско клане": Черно море изпусна Славия в София

В мач без "съдийско клане": Черно море изпусна Славия в София

  • 25 окт 2025 | 17:25
  • 17723
  • 19
Челси 1:1 Съндърланд, Исидор изравни

Челси 1:1 Съндърланд, Исидор изравни

  • 25 окт 2025 | 16:23
  • 4497
  • 5
Съставите на Наполи и Интер, няколко промени на Конте, титулярите се завръщат за “нерадзурите”

Съставите на Наполи и Интер, няколко промени на Конте, титулярите се завръщат за “нерадзурите”

  • 25 окт 2025 | 18:19
  • 377
  • 0
Изиграха се четири нови мача във Втора лига

Изиграха се четири нови мача във Втора лига

  • 25 окт 2025 | 17:28
  • 37272
  • 14
Божидар Саръбоюков пред Sportal.bg: Надявам се да взема наградата

Божидар Саръбоюков пред Sportal.bg: Надявам се да взема наградата

  • 25 окт 2025 | 14:36
  • 7557
  • 1