Вихрен се развихри

Вихрен победи в Сандански Севлиево с 5:1 в среща от 13-ия кръг на Втора лига. Домакините поведоха с 1:0 още в 16-тата минута след добавка отблизо на Веселин Любомиров. Последва непростим пропуск на Даниел Пехливанов, който остана очи в очи с вратаря Христо Лалев, но не успя да го преодолее. Три минути преди края на първата част Лео Пимиента нацели напречната греда с уdар от границата на наказателното поле. Гостите също стигнаха до две по-опасни ситуации.

В началото на втората част бившият ас на ЦСКА Едвин Джеси пропусна златен шанс за Севлиево. Последваха убийствени 5 минути за Вихрен. Между 52-та и 57-та минути отборът от Сандански вкара цели 3 попадения. Дебютния си гол с екипа на Вихрен вкара Ивайло Климентов, разписаха се и Лео Пимиента и Даниел Пехливанов. Бразилската перла се отчете и си асистенция при четвъртия гол. Пимиента вкара за 5:0 с уникален прехвърлящ удар, след много добър пас на влезлия като резерва Антон Карачанаков.

Гостите стигнаха до гол 12 минути преди края на срещата след попадение на Стелиян Добрев. Той пропусна и дузпа за гостите в последната минута.

Вихрен (Сандански) 5:1 Севлиево

1:0 Веселин Любомиров (15)

2:0 Ивайло Климентов (52)

3:0 Лео Пимента (55)

4:0 Даниел Пехливанов (57)

5:0 Лео Пимента (75)

5:1 Стелиян Добрев (83)