ЦСКА II тресна Фратрия и "намигна" на Чиликов и Дунав - Янев и Величков гледаха

Дублиращият отбор на ЦСКА надви с 1:0 Фратрия и даде шанс на Дунав (Русе) да се откъсне на върха във Втора лига. При успех по-късно тази вечер "драконите" на Георги Чиликов ще увеличат аванса си пред "братлетата" на четири точки. Срещата в столичния квартал "Драгалевци" се игра пред погледа на старши треньора на "армейците" Христо Янев и спортния директор Бойко Величков.

Единственият гол в мача падна в началото на второто полувреме, когато Юлиан Илиев центрира от корнер и при далечната греда бекът Симеон Чатов прати топката в мрежата. В 70-ата минута Александър Цветков можеше да изравни от идентична ситуация пред Марин Орлинов, но футболистът на гостите не уцели вратата. Последва натиск на Фратрия, който обаче беше безплоден. В самия край Мартин Сораков можеше да направи 2:0 за ЦСКА II, но вратарят на "братлетата" изби с акробатичен плонж.

Снимки: Startphoto