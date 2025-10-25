Автогол лиши Черноморец от успех срещу Хебър

Черноморец (Бургас) и Хебър завършиха 1:1 в мач от 13-ия кръг на Втора лига.

Домакините бяха в негативна серия от три поражения и само едно равенство преди днешния двубой, което коства поста на предишния наставник Ангел Стойков. Той бе заменен от Иван Колев, който бе близо да запише успех в дебюта си начело на “акулите” след попадение на Калоян Кръстев в 40-ата минута.

Трите точки обаче му се изплъзнаха, тъй Димитър Тодоров си вкара автогол в 85-ата минута и гостите от Пазарджик си тръгнаха с равенство.



Черноморец (Бургас) 1:1 Хебър (Пазарджик)

1:0 Калоян Кръстев 40

1:1 Димитър тодоров 85 авт.