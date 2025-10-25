Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Черноморец (Бургас)
  3. Автогол лиши Черноморец от успех срещу Хебър

Автогол лиши Черноморец от успех срещу Хебър

  • 25 окт 2025 | 18:08
  • 315
  • 0
Автогол лиши Черноморец от успех срещу Хебър

Черноморец (Бургас) и Хебър завършиха 1:1 в мач от 13-ия кръг на Втора лига.

Домакините бяха в негативна серия от три поражения и само едно равенство преди днешния двубой, което коства поста на предишния наставник Ангел Стойков. Той бе заменен от Иван Колев, който бе близо да запише успех в дебюта си начело на “акулите” след попадение на Калоян Кръстев в 40-ата минута.

Трите точки обаче му се изплъзнаха, тъй Димитър Тодоров си вкара автогол в 85-ата минута и гостите от Пазарджик си тръгнаха с равенство.

Черноморец (Бургас) 1:1 Хебър (Пазарджик)

1:0 Калоян Кръстев 40
1:1 Димитър тодоров 85 авт.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Изиграха се четири нови мача във Втора лига

Изиграха се четири нови мача във Втора лига

  • 25 окт 2025 | 17:28
  • 37267
  • 14
Септември (Тервел) срази Бенковски

Септември (Тервел) срази Бенковски

  • 25 окт 2025 | 15:54
  • 684
  • 1
В мач без "съдийско клане": Черно море изпусна Славия в София

В мач без "съдийско клане": Черно море изпусна Славия в София

  • 25 окт 2025 | 17:25
  • 17706
  • 19
Стамен Белчев: Безобразно представяне

Стамен Белчев: Безобразно представяне

  • 25 окт 2025 | 15:17
  • 1315
  • 1
Симов: Стигнахме до победата с воля и характер

Симов: Стигнахме до победата с воля и характер

  • 25 окт 2025 | 15:13
  • 1029
  • 0
Ботев (Враца) показа непримирим дух за три точки срещу Септември

Ботев (Враца) показа непримирим дух за три точки срещу Септември

  • 25 окт 2025 | 14:56
  • 21081
  • 21
Виж всички

Водещи Новини

Левски 1:0 Добруджа, втори гол на Евертон Бала

Левски 1:0 Добруджа, втори гол на Евертон Бала

  • 25 окт 2025 | 18:22
  • 24830
  • 30
В мач без "съдийско клане": Черно море изпусна Славия в София

В мач без "съдийско клане": Черно море изпусна Славия в София

  • 25 окт 2025 | 17:25
  • 17706
  • 19
Челси 1:1 Съндърланд, Исидор изравни

Челси 1:1 Съндърланд, Исидор изравни

  • 25 окт 2025 | 16:23
  • 4489
  • 5
Съставите на Наполи и Интер, няколко промени на Конте, титулярите се завръщат за “нерадзурите”

Съставите на Наполи и Интер, няколко промени на Конте, титулярите се завръщат за “нерадзурите”

  • 25 окт 2025 | 18:19
  • 370
  • 0
Изиграха се четири нови мача във Втора лига

Изиграха се четири нови мача във Втора лига

  • 25 окт 2025 | 17:28
  • 37267
  • 14
Божидар Саръбоюков пред Sportal.bg: Надявам се да взема наградата

Божидар Саръбоюков пред Sportal.bg: Надявам се да взема наградата

  • 25 окт 2025 | 14:36
  • 7554
  • 1