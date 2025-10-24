Популярни
  Дунав (Русе)
  Дунав се откъсна, внукът на Марги Хранова с хеттрик

Дунав се откъсна, внукът на Марги Хранова с хеттрик

  • 24 окт 2025 | 20:58
  • 5718
  • 5
Дунав (Русе) отнесе Спортист (Своге) с 4:0 в късния петъчен мач от Втора лига. По този начин отборът на Георги Чиликов увеличи преднината си на върха, след като по-рано през деня Фратрия загуби от дубъла на ЦСКА в столичния квартал "Драгалевци".

В герой за "драконите" се превърна 20-годишният Кристиян Бойчев. Атакуващият халф, който е внук на легендарната певица Маргарита Хранова, вкара три гола в мрежата на гостите от Своге. Четвъртото попадение на русенци падна от дузпа и беше дело на испанския полузащитник Билал Ел Баккали. Момчетата на Чиликов опекоха работата си до средата на второто полувреме, когато вече имаха внушителна преднина и до края на мачът се доиграваше.

