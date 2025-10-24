Популярни
Алекс Николов е реализатор №1 и нападател №1 на първия кръг в Италия

  24 окт 2025
  • 4967
Реализатор №1 на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините 2025 Александър Николов стана реализатор №1 и нападател №1 на първия кръг в Суперлигата на Италия.

Александър Николов и съотборниците му от Кучине Лубе (Чивитанова) се наложиха у дома над Юаса Батери (Гротадзолина), с други двама национали в състава си - Илия Петков и Георги Татаров, с 3:1 (25:15, 25:16, 23:25, 25:23) в мач от 1-ия кръг на първенството, игран тази вечер в пълната зала "Еуросуоле Форум".

Алекс Николов изигра страхотен мач за Лубе и бе над всички с фантастичните 30 точки (1 блок, 4 аса, 66% ефективност в атака и 45% позитивно посрещане - +16) за победата и напълно заслужено бе обявен за Най-полезен играч (MVP) на мача.

Освен това Алекс Николов стана реализатор №1 на първия кръг на Суперилгата на Италия със своите 30 точки (7,5 точки средно на гейм).

Той изпревари белгиеца Фере Регерс, който реализира 28 точки в първия двубой на Алианц (Милано).

Трети е универсалният волейболист от Беларус Влад Давискиба, който се отчете с 26 точки за Модена Волей.

Освен това Алекс Николов стана и нападател №1 на кръг, след като записа 25 точки от успешни атаки.

