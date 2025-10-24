Владо Николов: За всеки един от спечелените трофеи, съм губил 4

Волейболистът Владимир Николов представи книгата си „Високо“ в Генерал Тошево. Срещата в залата на читалище „Светлина – 1941“ продължи над два часа.

Модератор на събитието бе кметът Валентин Димитров, който обясни, че Общината е решила да организира тази среща като завършек на седмицата на спорта, която се проведе в Генерал Тошево.

„В тази книга са разказани моите истории, моят живот, моят път, но аз не съм писател. Написа я Виолета Цветкова, а аз само разказвах“, каза Николов.

Срещата премина като един своеобразен диалог с публиката.

Владимир Николов каза, че идеята за написването на нещо подобно е дошла след бенефиса му през 2016 година, когато със съпругата му са си говорили, че трябва да остане нещо за техните деца, а и за всички останали. „Но времето минаваше, докато през 2022 година се запознах със Захари Карабашлиев, който ме попита дали съм мислил за книга. Отговорих му, че съм мислил, но не много сериозно. Тогава той ме запозна с Виолета Цветкова, допаднахме си и направихме книгата „Високо“, каза още Николов.

Магията на Мони Николов донесе втора победа на Локомотив (Новосибирск)

На въпрос, зададен от публиката, как се мотивира след поражение или неуспех, за да продължи напред, волейболистът отговори, че си е „близал раните“ ден-два и се е връщал в залата, за да тренира.

Фантастичен Алекс Николов с 30 точки и MVP, Лубе взе "българското" дерби срещу Гротадзолина на старта

„Аз бях сравнително успешен волейболист на клубно ниво, особено. Зад всеки успех, който съм постигнал, за всеки един от спечелените трофеи, съм губил четири. Не съм вярвал в отчаянието. В момента, в който ние изгубим срещата, това означава, че противникът е бил по-добър от нас. Поздравяваме го и продължаваме напред. Мачовете не се печелят на първенствата. Мачовете се печелят по време на подготовката. За да спечели един отбор, това означава, че е свършена години наред отговорна работа, докато дойде точният момент“, каза волейболистът.

Владимир Николов ще представи книгата си „Високо“ и пред добричка публика във фоайето на Регионалната библиотека „Дора Габе“ на 13 ноември.