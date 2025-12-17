Нефтохимик само с един мач срещу Макаби (Тел Авив) в "Чалъндж къп"

Европейската волейболна конфедерация (CEV) е взела решение отборите на Нефтохимик 2010 (Бургас) и израелския Макаби (Тел Авив) да изиграят само един мач помежду си от 1/16-финалите в третия по сила клубен турнир "Чалъндж къп".

До тази ситуация се е стигнало след като от израелският клуб отдавна са пропуснали всички срокове за посочване на държава, град и зала, в която да приемат бургазлии на 9 или 10 декември в първата среща. Бургаският клуб е уведомен официално преди дни, че единственият двубой срещу отбора Макаби ще бъде на 7-и януари 2026-а (сряда) от 20,00 часа в зала "Бойчо Брънзов".

Отборът, спечелил мача, ще се изправи на 1/8-финалите за "Чалъндж къп" срещу победителя от двойката между гръцкия Фойникас (Сиру) и френския Шомон, воден от бившия селекционер на националния отбор на България Силвано Пранди.

В предишния кръг на турнира Нефтохимик се справи с швейцарския Шеноа Женева след 2 победи, а Макаби отстрани испанския Памеса (Теруел) след 3:1 у дома и загуба с 2:3 гейма като гост.