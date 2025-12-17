Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Нефтохимик само с един мач срещу Макаби (Тел Авив) в "Чалъндж къп"

Нефтохимик само с един мач срещу Макаби (Тел Авив) в "Чалъндж къп"

  • 17 дек 2025 | 20:41
  • 451
  • 0

Европейската волейболна конфедерация (CEV) е взела решение отборите на Нефтохимик 2010 (Бургас) и израелския Макаби (Тел Авив) да изиграят само един мач помежду си от 1/16-финалите в третия по сила клубен турнир "Чалъндж къп".

Нефтохимик се върна към победите след успех срещу Дунав
Нефтохимик се върна към победите след успех срещу Дунав

До тази ситуация се е стигнало след като от израелският клуб отдавна са пропуснали всички срокове за посочване на държава, град и зала, в която да приемат бургазлии на 9 или 10 декември в първата среща. Бургаският клуб е уведомен официално преди дни, че единственият двубой срещу отбора Макаби ще бъде на 7-и януари 2026-а (сряда) от 20,00 часа в зала "Бойчо Брънзов".

Отборът, спечелил мача, ще се изправи на 1/8-финалите за "Чалъндж къп" срещу победителя от двойката между гръцкия Фойникас (Сиру) и френския Шомон, воден от бившия селекционер на националния отбор на България Силвано Пранди.

Нефтохимик 2010 елиминира Шеноа (Женева) и е на 1/16-финал в Чалъндж къп
Нефтохимик 2010 елиминира Шеноа (Женева) и е на 1/16-финал в Чалъндж къп

В предишния кръг на турнира Нефтохимик се справи с швейцарския Шеноа Женева след 2 победи, а Макаби отстрани испанския Памеса (Теруел) след 3:1 у дома и загуба с 2:3 гейма като гост.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Левски обърна ЦСКА в драма в дербито на efbet Супер Волей

Левски обърна ЦСКА в драма в дербито на efbet Супер Волей

  • 17 дек 2025 | 21:15
  • 9689
  • 37
Пирин без проблеми срещу Черно море

Пирин без проблеми срещу Черно море

  • 17 дек 2025 | 19:25
  • 819
  • 1
Супер Денислав Бърдаров с 15 точки, ИББ с обрат и победа №5 в Турция

Супер Денислав Бърдаров с 15 точки, ИББ с обрат и победа №5 в Турция

  • 17 дек 2025 | 19:06
  • 416
  • 0
Влади Гърков и Сен Назер бяха на крачка от сензация, но шампионът Тур оцеля

Влади Гърков и Сен Назер бяха на крачка от сензация, но шампионът Тур оцеля

  • 17 дек 2025 | 18:24
  • 665
  • 0
Матей Казийски показа световна класа и на 41 години!

Матей Казийски показа световна класа и на 41 години!

  • 17 дек 2025 | 17:25
  • 2156
  • 3
Кой ще е помощник на Марчело Абонданца? Ахметджан Ершимшек вече е в щаба на Нидерландия

Кой ще е помощник на Марчело Абонданца? Ахметджан Ершимшек вече е в щаба на Нидерландия

  • 17 дек 2025 | 17:02
  • 902
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски обърна ЦСКА в драма в дербито на efbet Супер Волей

Левски обърна ЦСКА в драма в дербито на efbet Супер Волей

  • 17 дек 2025 | 21:15
  • 9689
  • 37
Крило от Бразилия пристига за подпис с роден клуб

Крило от Бразилия пристига за подпис с роден клуб

  • 17 дек 2025 | 19:24
  • 16288
  • 13
Пари Сен Жермен 1:1 Фламенго, пропуски на Саул и Дембеле

Пари Сен Жермен 1:1 Фламенго, пропуски на Саул и Дембеле

  • 17 дек 2025 | 20:57
  • 13794
  • 17
Манчестър Сити 0:0 Брентфорд

Манчестър Сити 0:0 Брентфорд

  • 17 дек 2025 | 20:54
  • 1939
  • 2
Съставите на Талавера и Реал Мадрид

Съставите на Талавера и Реал Мадрид

  • 17 дек 2025 | 21:19
  • 648
  • 0
Официално: ЦСКА 1948 представи Бернардо Коуто

Официално: ЦСКА 1948 представи Бернардо Коуто

  • 17 дек 2025 | 18:57
  • 5481
  • 8