Магията на Мони Николов донесе втора победа на Локомотив (Новосибирск)

Световният вицешампион с националния отбор на България Симеон Николов записа втора поредна победа в Суперлигата на Русия с Локомотив (Новосибирск).

Носителят на Купата на Русия, който за 10-а поредна година е воден от Пламен Константинов, победи у дома Динамо-Урал (Уфа) с 3:1 (38:40, 25:17, 25:15, 25:17).

Домакините имаха проблеми в препълнената до краен предел “Локомотив Арена” само в първата част, който загубиха драматично с 38:40.

След това 18-годишният Мони Николов показа част от магията на играта си и Локомотив бързо намери верния път към победата.

Симеон Николов реализира 7 точки (3 аса, 3 блока, 1 атака 100% ефективност в атака - +4) само в първата част и бе най-резултатен за Локомотив.

Във втората част Мони Николов се съсредоточи повече върху разпределянето на играта. Даде възможност на своите нападатели Омар Курбанов и Сам Деру да бъдат по-ефективни. Николов добави само 2 точки в активна си във втората част (1 ас, 1 блок).

Ас на Мони Николов направи резултата 9:4 в третата част. Борис Колчин взе прекъсване за Динамо-Урал. Симеон Николов реализира в третата част 3 точки (2 аса, 1 блок), но 2 негови атаки не успяха да донесат точки. Въпреки това Мони Николов бе един от най-резултатните волейболисти на Локомотив до момента с 12 точки. Толкова до момента реализираха и Сам Деру, Дмитрий Лизик и Омар Курбанов.

В четвъртата част Мони Николов реализира само една топка от атака.

Симеон Николов завърши двубоя с 13 точки (6 аса, 5 блока, 50% ефективност в атака - +5).

18-годишният български разпределител получи оценка 7.0 за играта си, която бе най-високата от всички волейболисти в двубоя.

Сам Деру стана най-резултатен за успеха на Локомотив с 16 точки (62% ефективност в атака - +12).

Дмитрий Лизик добави още 15 точки (5 аса, 5 блока, 38% ефективност в атака - +6).

Омар Курбанов се отличи с 14 точки (1 ас, 2 блока, 61% ефективност в атака, 5% перфектно и 37% позитивно посрещане - +6).

Кирил Урсов бе най-резултатен за Динамо-Урал с 14 точки (2 блока, 57% ефективност в атака, 19% перфектно и 31% позитивно посрещане - +3).

Сергей Пирайнен добави още 13 точки (3 аса, 1 блок, 41% ефективност в атака - +6).

ЛОКОМОТИВ (НОВОСИБИРСК) - ДИНАМО-УРАЛ (УФА) 3:1 (38:40, 25:17, 25:15, 25:17)

ЛОКОМОТИВ: СИМЕОН НИКОЛОВ 13, Раджабдибир Шахбанмирзаев 6, Омар Курбанов 14, Сам Деру 16, Дмитрий Лизик 15, Илияс Куркаев 9 - Сергей Мелкозьоров-либеро (Илия Казаченков 5)

Старши треньор: ПЛАМЕН КОНСТАНТИНОВ

Треньор: АНДРЕЙ ЖЕКОВ

ДИНАМО-УРАЛ: Андрей Ушков 4, Сергей Пирайнен 13, Кирил Урсов 14, Дик Коой 11, Егор Якутин 7, Петър Кръзманович 9 - Роман Брагин-либеро (Кирил ЧекмизовАлексей Чанчиков-либеро, Иля Сподобец 2, Даниил Завопиский)

Старши треньор: БОРИС КОЛЧИН

Треньор: АНТОН МАЛИШЕВ.

ПЪЛЕН ЗАПИС на мача ЛОКОМОТИВ - ДИНАЛО-УРАЛ 3:1- ТУК!