Димитър Димитров с 20 точки и нова победа в Република Корея

Националът Димитър Димитров постигна 3-а поредна и общо 8-а победа за сезона с неговият ОК Сейвигс Бона Ръш & КешOK (Бусан) в V-League на Република Корея. Димитров и съотборниците му надделяха много драматично като домакини Уури Кард УуруУОН (Сеул) с 3:2 (23:25, 25:21, 25:21, 21:25, 15:13) в 15-та си среща от редовния сезон.

Димитър Димитров с 20 точки за победа №8 на Бусан! Националът вече е реализатор №1 в Корея в 322 точки

По този начин Бусан вече е на 3-о място във временното класиране с 8 победи, 7 загуби и 23 точки. Следващият мач за Димитров и компания е гостуване на Хюндай Кепитъл Скайуолкърс (Чеонан). Двубоят е в събота (20 декември) от 07,00 часа българско време.

Димитър Димитров игра стабилно цял мач и стана най-полезен за Бусан с 20 точки (39% ефективност в атака) за победата. Така Димитров продължава да е реализатор №1 във V-League на Република Корея с 342 точки от началото на сезона.