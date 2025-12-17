Силен Аспарух Аспарухов с 16 точки, Шлепск с нова загуба в Полша

Националът Аспарух Аспарухов и неговият Шлепск Малов (Сувалки) записаха нова загуба в полската ПлюсЛига. Аспарух Аспарухов и съотборниците му допуснаха обрат и отстъпиха като гости на СКРА (Белхатов) с 1:3 (27:25, 14:25, 21:25, 16:25) в среща от междинния 12-и кръг на шампионата, играна снощи пред близо 1000 зрители.

По този начин Шлепск е на предпоследното 13-о място във временното класиране със само 2 победи, 10 загуби и 8 точки в актива си. В следващия 13-и кръг Аспарухов и компания ще бъдат домакини на Барком Кажани (Лвов). Мачът е в събота (20 декември) от 13,30 часа българско време.

Аспарух Аспарухов изигра силен мач за Шлепск и стана втори по резултатност с 16 точки (1 ас, 50% ефективност в атака и 37% позитивно посрещане - +11).

Бразилският национал Енрике Онорато се отчете с 20 точки (3 аса, 59% ефективност в атака и 50% позитивно посрещане - +13), но и това не помогна за успеха.

За домакините от СКРА Даниел Цитигой, който е син на бившата българска националка Радостина Цитигой, реализира 16 точки (2 блока, 54% ефективност в атака и 33% позитивно посрещане - +11). Бартломией Лемански също приключи с 16 точки (3 блока, 3 аса и 71% ефективност в атака - +14) за победата.