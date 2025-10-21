Алекс Николов: Добър старт на сезона

Националът Алекс Николов, който реализира фантастичните 30 точки и бе обявен за MVP при победата на неговия Кучине Лубе (Чивитанова) над Гротадзолина с 3:1 гейма в първия кръг на новото първенство в италианската Суперлига, сподели след успеха, че това е един добър старт на сезона за тях.

Фантастичен Алекс Николов с 30 точки и MVP, Лубе взе "българското" дерби срещу Гротадзолина на старта

"Започнахме мача силно, демонстрирайки страхотен сервис, което ни позволи веднага да поемем контрол над играта и да поведем с 2:0. След това започнахме да се чувстваме малко нестабилни, докато от другата страна на мрежата Гротадзолина започна да играе по-добре, успявайки да се върне в мача. В четвъртия гейм се прегрупирахме и взехме трите точки. Нормално е в началото на първенството да има още някои неща за дооправяне, но това е добър старт. В неделя пътуваме до Перуджа, където постигнахме голям успех миналия сезон", коментира Николов пред клубния сайт на Лубе.

Снимки: legavolley.it