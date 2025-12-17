Популярни
  Сашо Попов: Не играхме добре, дори да бяхме победили, пак щях да кажа същото

Сашо Попов: Не играхме добре, дори да бяхме победили, пак щях да кажа същото

  • 17 дек 2025 | 22:37
  254
  0

Треньорът на ЦСКА Александър Попов призна след изключително драматичната загуба от Левски София с 2:3 гейма във "вечното" дерби от 10-ия кръг на efbet Супер Волей, че не са играли добре през целия мач и дори да са били победили, пак е щях да каже същото.

"Целият мач не играхме добре. Дори да бяхме победили, сигурно пак същият щеше да е анализът ми. В петия гейм имаше малко повече напрежение, голямо желание от състезателите, но по-малко ефективност. За тайбрека какво да кажа друго - тръгнахме лошо и завършихме лошо", заяви Попов след дербито.

"Теодор (б.р. Теодор Тодоров) иска най-много да играе за клуба, но от време на време физическото му състояние не позволява, а пък ние не изповядваме изтезаването и изстискването на състезателите. Всички знаете, че всеки един отбор с него, дори в световен мащаб, придобива друг вид на основен елемент като блокадата. Липсва ни, разбира се, но това е положението."

"Лично на мен не ми тежи тази серия (б.р. 11 поредни загуби от Левски). Разбира се, в спорта тези пророкувания и това нещо го има. Успяхме да излезем от тази ситуация - преди няколко месеца ги бихме в контролна среща. Тя не се брои от феновете и от вас журналистите, но поне за нас. Ако има някой с такова мислене, е пречупено. Състезателите имаха голямо желание и се бориха, но не ни достигна игрови потенциал в случая", завърши наставникът на "червените".

Снимки: Борислав Цветанов

