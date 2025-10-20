Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Фантастичен Алекс Николов с 30 точки и MVP, Лубе взе "българското" дерби срещу Гротадзолина на старта

Фантастичен Алекс Николов с 30 точки и MVP, Лубе взе "българското" дерби срещу Гротадзолина на старта

  • 20 окт 2025 | 23:34
  • 4627
  • 4

Националът Александър Николов и неговият Кучине Лубе (Чивитанова) започнаха с трудна домакинска победа новия сезон в италианската Суперлига. Играчите на Джампаоло Медей се наложиха у дома над Юаса Батери (Гротадзолина), с други двама национали в състава си - Илия Петков и Георги Татаров, с 3:1 (25:15, 25:16, 23:25, 25:23) в мач от 1-ия кръг на първенството, игран тази вечер в пълната зала "Еуросуоле Форум".

Във втория кръг на шампионата Лубе ще гостува на гранда Сър Суса Скай (Перуджа). Дербито на кръга е в неделя (26 октомври) от 21,30 часа българско време. Татаров, Петков и компания пък ще са домакини на силния тим на Рана (Верона). Тази среща ще бъде в събота (25 октомври) от 19,00 часа.

Алекс Николов изигра страхотен мач за Лубе и бе над всички с фантастичните 30 точки (1 блок, 4 аса, 66% ефективност в атака и 45% позитивно посрещане - +16) за победата и напълно заслужено бе обявен за Най-полезен играч (MVP) на мача.

Ерик Льопки реализира 13 точки (1 блок, 1 ас, 55% ефективност в атака и 50% позитивно посрещане - +8), докато Джовани Гарджуло (3 блока, 1 ас и 70% ефективност в атака) и Матиа Ботоло (1 блок, 3 аса, 44% ефективност в атака и 71% позитивно посрещане - +1) завършиха с по 11 точки за успеха.

От друга страна Илия Петков и Георги Татаров започнаха като титуляри за своя тим. Петков игра цял мач, докато Татаров бе сменен във втория гейм.

Илия Петков завърши с 6 точки (3 блока и 50% ефективност в атака - -1), а Георги Татаров се отчете с 4 точки (1 блок и 25% ефективност в атака - -3).

Най-резултатен за Гротадзолина стана Джулио Магалини с 13 точки (2 аса, 55% ефективност в атака и 22% позитивно посрещане), а Микеле Федрици (1 блок, 1 ас, 40% ефективност в атака и 26% позитивно посрещане - -3) и влезлият като резерва Амир Голзадех (1 блок и 50% ефективност в атака - -1) приключиха с по 10 точки.

КУЧИНЕ ЛУБЕ (ЧИВИТАНОВА) - ЮАСА БАТЕРИ (ГРОТАДЗОЛИНА) 3:1 (25:15, 25:16, 23:25, 25:23)

ЛУБЕ: Матиа Бонинфанте 2, Ерик Льопки 13, АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ 30, Матиа Ботоло 11, Джовани Гарджуло 11, Вуут Д'Хеер 4 - Фабио Балазо-либеро (Пория Хосейн 1, Сантиаго Ордуна, Пабло Кукарцев 1, Франческо Бизото-либеро)

Старши треньор: ДЖАМПАОЛО МЕДЕЙ

ГРОТАДЗОЛИНА: Марко Фаласки 1, ГЕОРГИ ТАТАРОВ 4, Джулио Магалини 13, Микели Федрици 10, ИЛИЯ ПЕТКОВ 6, Драган Станкович - Андреа Маркизио-либеро (Амир Голзадех 10, Марко Пелакани 1, Рикардо Веки)

Старши треньор: МАСИМИЛИАНО ОРТЕНЗИ.

Снимки: legavolley.it

Следвай ни:

Още от Волейбол

Мони Николов №1 за феновете в Новосибирск още преди първия си мач

Мони Николов №1 за феновете в Новосибирск още преди първия си мач

  • 20 окт 2025 | 18:12
  • 1350
  • 1
Мони Николов ги започна, попадна в Идеалния отбор на първия кръг в Русия

Мони Николов ги започна, попадна в Идеалния отбор на първия кръг в Русия

  • 20 окт 2025 | 17:56
  • 12688
  • 15
Юлиан Вайзиг: В крайна сметка ги пречупихме и стигнахме до победата

Юлиан Вайзиг: В крайна сметка ги пречупихме и стигнахме до победата

  • 20 окт 2025 | 00:40
  • 1882
  • 0
Дамян Колев пред Sportal.bg: Може би започнахме по-нервно, но успяхме да влезем добре в мача и накрая се поздравихме с победата

Дамян Колев пред Sportal.bg: Може би започнахме по-нервно, но успяхме да влезем добре в мача и накрая се поздравихме с победата

  • 20 окт 2025 | 00:31
  • 1569
  • 0
Гордан Люцканов: Публиката ни върна хъса и желание, за да вземем мача

Гордан Люцканов: Публиката ни върна хъса и желание, за да вземем мача

  • 20 окт 2025 | 00:03
  • 1339
  • 0
Светослав Гоцев: 33.33% от това, което сме си поставили като цел, вече сме го постигнали

Светослав Гоцев: 33.33% от това, което сме си поставили като цел, вече сме го постигнали

  • 19 окт 2025 | 23:44
  • 1840
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Херо е новият треньор на Ботев (Пд), "канарчетата" казаха защо ще дойде след месец

Официално: Херо е новият треньор на Ботев (Пд), "канарчетата" казаха защо ще дойде след месец

  • 20 окт 2025 | 19:54
  • 16912
  • 35
Берое и Монтана не успяха да се победят, "заралии" дадоха свидна жертва преди битката с ЦСКА

Берое и Монтана не успяха да се победят, "заралии" дадоха свидна жертва преди битката с ЦСКА

  • 20 окт 2025 | 21:54
  • 20462
  • 16
Септември изненада Арда в Кърджали, гостите отмъкнаха успеха чрез прелюбопитна дузпа, чуха се призиви за оставка

Септември изненада Арда в Кърджали, гостите отмъкнаха успеха чрез прелюбопитна дузпа, чуха се призиви за оставка

  • 20 окт 2025 | 19:30
  • 22957
  • 22
Стефан Ботев се срещна с агента на Карлос Насар - разговорите са положителни

Стефан Ботев се срещна с агента на Карлос Насар - разговорите са положителни

  • 20 окт 2025 | 17:23
  • 21037
  • 23
Левски прие поканата на Георги Иванов - срещата е утре по обед

Левски прие поканата на Георги Иванов - срещата е утре по обед

  • 20 окт 2025 | 12:44
  • 28950
  • 56