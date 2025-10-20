Фантастичен Алекс Николов с 30 точки и MVP, Лубе взе "българското" дерби срещу Гротадзолина на старта

Националът Александър Николов и неговият Кучине Лубе (Чивитанова) започнаха с трудна домакинска победа новия сезон в италианската Суперлига. Играчите на Джампаоло Медей се наложиха у дома над Юаса Батери (Гротадзолина), с други двама национали в състава си - Илия Петков и Георги Татаров, с 3:1 (25:15, 25:16, 23:25, 25:23) в мач от 1-ия кръг на първенството, игран тази вечер в пълната зала "Еуросуоле Форум".

Във втория кръг на шампионата Лубе ще гостува на гранда Сър Суса Скай (Перуджа). Дербито на кръга е в неделя (26 октомври) от 21,30 часа българско време. Татаров, Петков и компания пък ще са домакини на силния тим на Рана (Верона). Тази среща ще бъде в събота (25 октомври) от 19,00 часа.

Алекс Николов изигра страхотен мач за Лубе и бе над всички с фантастичните 30 точки (1 блок, 4 аса, 66% ефективност в атака и 45% позитивно посрещане - +16) за победата и напълно заслужено бе обявен за Най-полезен играч (MVP) на мача.

Ерик Льопки реализира 13 точки (1 блок, 1 ас, 55% ефективност в атака и 50% позитивно посрещане - +8), докато Джовани Гарджуло (3 блока, 1 ас и 70% ефективност в атака) и Матиа Ботоло (1 блок, 3 аса, 44% ефективност в атака и 71% позитивно посрещане - +1) завършиха с по 11 точки за успеха.

От друга страна Илия Петков и Георги Татаров започнаха като титуляри за своя тим. Петков игра цял мач, докато Татаров бе сменен във втория гейм.

Илия Петков завърши с 6 точки (3 блока и 50% ефективност в атака - -1), а Георги Татаров се отчете с 4 точки (1 блок и 25% ефективност в атака - -3).

Най-резултатен за Гротадзолина стана Джулио Магалини с 13 точки (2 аса, 55% ефективност в атака и 22% позитивно посрещане), а Микеле Федрици (1 блок, 1 ас, 40% ефективност в атака и 26% позитивно посрещане - -3) и влезлият като резерва Амир Голзадех (1 блок и 50% ефективност в атака - -1) приключиха с по 10 точки.

КУЧИНЕ ЛУБЕ (ЧИВИТАНОВА) - ЮАСА БАТЕРИ (ГРОТАДЗОЛИНА) 3:1 (25:15, 25:16, 23:25, 25:23)

ЛУБЕ: Матиа Бонинфанте 2, Ерик Льопки 13, АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ 30, Матиа Ботоло 11, Джовани Гарджуло 11, Вуут Д'Хеер 4 - Фабио Балазо-либеро (Пория Хосейн 1, Сантиаго Ордуна, Пабло Кукарцев 1, Франческо Бизото-либеро)

Старши треньор: ДЖАМПАОЛО МЕДЕЙ

ГРОТАДЗОЛИНА: Марко Фаласки 1, ГЕОРГИ ТАТАРОВ 4, Джулио Магалини 13, Микели Федрици 10, ИЛИЯ ПЕТКОВ 6, Драган Станкович - Андреа Маркизио-либеро (Амир Голзадех 10, Марко Пелакани 1, Рикардо Веки)

Старши треньор: МАСИМИЛИАНО ОРТЕНЗИ.

Снимки: legavolley.it