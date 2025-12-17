Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Николай Желязков: Заслужавахме повече победата

Николай Желязков: Заслужавахме повече победата

  • 17 дек 2025 | 22:15
  • 297
  • 2

Треньорът на шампиона Левски София Николай Желязков коментира след изключително драматичния успех над ЦСКА с 3:2 гейма във "вечното" дерби от 10-ия кръг на efbet Супер Волей, че са заслужавали повече победата и са били по-добрият отбор днес.

Левски обърна ЦСКА в драма в дербито на efbet Супер Волей
Левски обърна ЦСКА в драма в дербито на efbet Супер Волей

"В интерес на истината в днешната ни конфигурация нямаше много млади. Какво да ви кажа за мача? На два пъти във втория и третия гейм в началото изоставахме в резултата и бяхме в ролята на догонващи. Успявахме да настигнем ЦСКА, но в края правихме някои непредизвикани грешки в повече, което според мен доведе срещата до пет гейма. Смятам, че заслужено спечелихме и, че бяхме по-добрият отбор днес. В четвъртия и петия гейм се видя категорично, в първия също. Проблемът е, че след спечеления първи гейм някак си загубихме тази енергия на дербито. Играхме някак си като в нормална среща от първенството, нямаше тази енергия и агресия. Отдавам го донякъде на умора колкото и да звучи като банално клише, но смятам, че това повлия", сподели Желязков след мача.

"Със сигурност, ако бяхме спечелили третия гейм, щеше да свърши по друг начин мача, но направихме изключително много грешки накрая, от припряност. Но хубавото е, че успяхме четвъртия гейм да го изиграем добре, отворихме разлика в началото, което позволи на Тошко Скримов да почине и да започне петия гейм наистина добре. Винаги победа срещу ЦСКА си е винаги победа срещу ЦСКА, така че браво на момчетата. Устискаха, никога не е лесно, особено накрая, така че браво. Браво, че успяха да устискат до края. Остава още един кръг от първия полусезон, целта е да се възстановим максимално, да дадем най-доброто от себе си в Русе, за да завършим по най-добрия начин първия полусезон", каза още наставникът на шампионите.

Следвай ни:

Снимки: Борислав Цветанов

Още от Волейбол

Левски обърна ЦСКА в драма в дербито на efbet Супер Волей

Левски обърна ЦСКА в драма в дербито на efbet Супер Волей

  • 17 дек 2025 | 21:15
  • 14140
  • 59
Пирин без проблеми срещу Черно море

Пирин без проблеми срещу Черно море

  • 17 дек 2025 | 19:25
  • 1124
  • 1
Супер Денислав Бърдаров с 15 точки, ИББ с обрат и победа №5 в Турция

Супер Денислав Бърдаров с 15 точки, ИББ с обрат и победа №5 в Турция

  • 17 дек 2025 | 19:06
  • 538
  • 0
Влади Гърков и Сен Назер бяха на крачка от сензация, но шампионът Тур оцеля

Влади Гърков и Сен Назер бяха на крачка от сензация, но шампионът Тур оцеля

  • 17 дек 2025 | 18:24
  • 808
  • 0
Матей Казийски показа световна класа и на 41 години!

Матей Казийски показа световна класа и на 41 години!

  • 17 дек 2025 | 17:25
  • 2475
  • 3
Кой ще е помощник на Марчело Абонданца? Ахметджан Ершимшек вече е в щаба на Нидерландия

Кой ще е помощник на Марчело Абонданца? Ахметджан Ершимшек вече е в щаба на Нидерландия

  • 17 дек 2025 | 17:02
  • 1023
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски обърна ЦСКА в драма в дербито на efbet Супер Волей

Левски обърна ЦСКА в драма в дербито на efbet Супер Волей

  • 17 дек 2025 | 21:15
  • 14140
  • 59
Крило от Бразилия пристига за подпис с роден клуб

Крило от Бразилия пристига за подпис с роден клуб

  • 17 дек 2025 | 19:24
  • 24520
  • 19
Пари Сен Жермен с шести трофей за годината

Пари Сен Жермен с шести трофей за годината

  • 17 дек 2025 | 21:49
  • 23895
  • 31
Манчестър Сити 2:0 Брентфорд, Савиньо удвои

Манчестър Сити 2:0 Брентфорд, Савиньо удвои

  • 17 дек 2025 | 22:25
  • 6110
  • 5
Талавера 0:2 Реал Мадрид, голям пропуск на Мбапе

Талавера 0:2 Реал Мадрид, голям пропуск на Мбапе

  • 17 дек 2025 | 22:02
  • 2824
  • 28
Официално: ЦСКА 1948 представи Бернардо Коуто

Официално: ЦСКА 1948 представи Бернардо Коуто

  • 17 дек 2025 | 18:57
  • 6781
  • 14