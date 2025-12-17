Николай Желязков: Заслужавахме повече победата

Треньорът на шампиона Левски София Николай Желязков коментира след изключително драматичния успех над ЦСКА с 3:2 гейма във "вечното" дерби от 10-ия кръг на efbet Супер Волей, че са заслужавали повече победата и са били по-добрият отбор днес.

Левски обърна ЦСКА в драма в дербито на efbet Супер Волей

"В интерес на истината в днешната ни конфигурация нямаше много млади. Какво да ви кажа за мача? На два пъти във втория и третия гейм в началото изоставахме в резултата и бяхме в ролята на догонващи. Успявахме да настигнем ЦСКА, но в края правихме някои непредизвикани грешки в повече, което според мен доведе срещата до пет гейма. Смятам, че заслужено спечелихме и, че бяхме по-добрият отбор днес. В четвъртия и петия гейм се видя категорично, в първия също. Проблемът е, че след спечеления първи гейм някак си загубихме тази енергия на дербито. Играхме някак си като в нормална среща от първенството, нямаше тази енергия и агресия. Отдавам го донякъде на умора колкото и да звучи като банално клише, но смятам, че това повлия", сподели Желязков след мача.

"Със сигурност, ако бяхме спечелили третия гейм, щеше да свърши по друг начин мача, но направихме изключително много грешки накрая, от припряност. Но хубавото е, че успяхме четвъртия гейм да го изиграем добре, отворихме разлика в началото, което позволи на Тошко Скримов да почине и да започне петия гейм наистина добре. Винаги победа срещу ЦСКА си е винаги победа срещу ЦСКА, така че браво на момчетата. Устискаха, никога не е лесно, особено накрая, така че браво. Браво, че успяха да устискат до края. Остава още един кръг от първия полусезон, целта е да се възстановим максимално, да дадем най-доброто от себе си в Русе, за да завършим по най-добрия начин първия полусезон", каза още наставникът на шампионите.

Следвай ни:

Снимки: Борислав Цветанов