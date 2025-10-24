Официално: eрата Бенитес в Панатинайкос започна

Рафа Бенитес официално е новият треньор на Панатинайкос, след като клубът обяви назначаването на испанския специалист.

Официалното съобщение гласи:

„ФК Панатинайкос обявява началото на сътрудничеството си с един от най-успешните треньори в световния футбол и най-големия специалист, идвал някога в гръцки отбор, Рафа Бенитес! Неговите безброй титли, спечелени през дългогодишната му кариера – сред които Шампионска лига, две Купи на УЕФА/Лига Европа и Световно клубно първенство – както и цялостният му път във футбола, демонстрират мащаба и величието на испанския треньор. Рафа Бенитес незабавно поема задълженията си в „детелините“, заедно със своя екип. Рафа Бенитес е роден на 16 април 1960 г. в Мадрид, Испания. Треньорският му път започва в ранна възраст, едва на 26 години, в академията на Реал Мадрид. След девет години там, през 1995 г. той решава да опита късмета си като старши треньор. Започва от Реал Валядолид, където остава седем месеца. През лятото на 1996 г. поема Осасуна за кратък период. През 1997 г. се премества в Екстремадура, която извежда до промоция в Примера Дивисион. Остава два „пълни“ сезона и през 2000 г. поема Тенерифе, като и с този отбор печели промоция в най-високото ниво на испанската лига.

През 2001 г. настъпва времето за големия скок в треньорската кариера на испанския специалист. Той поема Валенсия след Ектор Раул Купер. При „прилепите“ Бенитес доказа своята треньорска стойност. Играейки много атакуващ футбол, през 2002 г. той извежда клуба до шампионска титла след 31 години суша! Сезон 2003-04 е мечтан, тъй като Валенсия отново печели шампионата (нещо, което оттогава не е постигала), но освен това и Купата на УЕФА! През лятото на 2004 г. е назначен от Ливърпул, като Бенитес става първият испански треньор в отбор от Висшата лига! Той оставя своя отпечатък в историята на водещия английски клуб, тъй като още в първия си сезон, 2004-05, печели Шампионската лига във прочутия финал срещу Милан, останал в паметта с невероятното завръщане на Ливърпул в мача, въпреки че губеше с 3:0 на полувремето (3:3 в редовното време и победа след дузпи). Така той става третият треньор, който печели европейски клубен турнир в последователни сезони! През следващия сезон Ливърпул печели европейската Суперкупа и Купата на Англия. В третата си година при „червените“ отново достига до финала на Шампионската лига, но този път не успява да го спечели. В Ливърпул остава цели шест години.

През лятото на 2010 г. Бенитес сменя страната, отивайки в Италия, за да поеме Интер. Въпреки че започва идеално, печелейки Световното клубно първенство и Суперкупата на Италия, представянето в първенството не е очакваното и така в края на 2010 г. той прекратява сътрудничеството си с отбора. Две години по-късно, през ноември 2012 г., поема Челси, който извежда до спечелването на Лига Европа, третата му европейска титла. През лятото на 2013 г. се завръща в Италия, този път за Наполи. Остава два сезона, печелейки Купата и Суперкупата на Италия през 2014 г. 20 години след напускането си, Рафа Бенитес се завръща през лятото на 2015 г. „у дома“, в Реал Мадрид, за да поеме съдбата на водещия клуб. Въпреки че Реал се класира първи в групата си за осминафиналите на Шампионската лига и в първенството беше в борбата за титлата, през януари 2016 г. е решено да се прекрати договора с испанския треньор. Три месеца по-късно Бенитес поема Нюкасъл, който е в тежко положение в класирането. Въпреки победната серия в края на сезона, „свраките“ изпадат. Той обаче остава начело на отбора и един сезон по-късно Нюкасъл се завръща в елита, печелейки титлата в Чемпиъншип. Испанският треньор остава три години в английския клуб. През лятото на 2019 г. се премества в Китай, за да поеме Далиен. Остава година и половина и през лятото на 2021 г. се завръща в любимата си Англия, този път за Евертън. Там остава шест месеца. Последният му отбор е испанският Селта, където остава девет месеца.

На индивидуално ниво е обявяван два пъти за най-добър треньор на годината от УЕФА (2004, 2005) и от испанската Ла Лига (2002). Приветстваме Рафа Бенитес в семейството на Панатинайкос!

Panathinaikos welcomes Rafa Benítez as the club’s new head coach.

This is the start of a new era. ☘️#PAOFC #Panathinaikos pic.twitter.com/hgkRPDGYVH — Panathinaikos F.C. (@paofc_) October 24, 2025