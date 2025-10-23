Отново промениха началния час на Фейенорд – Панатинайкос

Срещата от 3-ия кръг на груповата фаза на Лига Европа на "Де Кайп" между Фейенорд - Панатинайкос ще започне в 21:00 часа местно време, тоест в 22:00 часа българско време. След поредица от дискусии между УЕФА, холандските власти и двата отбора беше решено мачът да се проведе по план, а не да бъде отложен. Фейенорд и Панатинайкос вече са информирани за развитието.

Стана ясна причината за промяната на началния час на мач в Лига Европа

Бурята, която ще удари холандския град в четвъртък следобед (23/10), застраши нормалното провеждане на мача, като град Ротердам беше поставен под оранжев код заради силни ветрове със скорост до сто километра в час. Първоначално планираният начален час беше променен от 19:45 часа българско време на 17:30 часа. След поредица от консултации и срещи в деня на мача беше решено, че двубоят може да се проведе нормално в 21:00 часа местно време (22:00 часа българско време), когато явлението ще е отслабнало.

UPDATE ⚠️



Feyenoord - Panathinaikos is verplaatst naar 21:00 uur.



De aanvangstijd van de wedstrijd is verzet op last van de gemeente en op basis van de veranderde weersvoorspellingen. — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) October 23, 2025