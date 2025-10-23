Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Фейенорд
  3. Отново промениха началния час на Фейенорд – Панатинайкос

Отново промениха началния час на Фейенорд – Панатинайкос

  • 23 окт 2025 | 15:37
  • 219
  • 0
Отново промениха началния час на Фейенорд – Панатинайкос

Срещата от 3-ия кръг на груповата фаза на Лига Европа на "Де Кайп" между Фейенорд - Панатинайкос ще започне в 21:00 часа местно време, тоест в 22:00 часа българско време. След поредица от дискусии между УЕФА, холандските власти и двата отбора беше решено мачът да се проведе по план, а не да бъде отложен. Фейенорд и Панатинайкос вече са информирани за развитието.

Стана ясна причината за промяната на началния час на мач в Лига Европа
Стана ясна причината за промяната на началния час на мач в Лига Европа

Бурята, която ще удари холандския град в четвъртък следобед (23/10), застраши нормалното провеждане на мача, като град Ротердам беше поставен под оранжев код заради силни ветрове със скорост до сто километра в час. Първоначално планираният начален час беше променен от 19:45 часа българско време на 17:30 часа. След поредица от консултации и срещи в деня на мача беше решено, че двубоят може да се проведе нормално в 21:00 часа местно време (22:00 часа българско време), когато явлението ще е отслабнало.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Беше титуляр пред Буфон и подписа с Милан, а след това стана складов работник и готвач

Беше титуляр пред Буфон и подписа с Милан, а след това стана складов работник и готвач

  • 23 окт 2025 | 15:47
  • 1559
  • 1
Рафа Бенитес пристигна в Атина, за да започне 17-ия си треньорски ангажимент

Рафа Бенитес пристигна в Атина, за да започне 17-ия си треньорски ангажимент

  • 23 окт 2025 | 15:37
  • 4241
  • 2
Алегри обяви какво е нужно на Милан за Скудетото и припомни издънката с Кремонезе

Алегри обяви какво е нужно на Милан за Скудетото и припомни издънката с Кремонезе

  • 23 окт 2025 | 14:45
  • 417
  • 1
Третият кръг в Шампионската лига постави рекорд за най-много отбелязани голове

Третият кръг в Шампионската лига постави рекорд за най-много отбелязани голове

  • 23 окт 2025 | 14:44
  • 654
  • 0
Зимбабве остана без селекционер

Зимбабве остана без селекционер

  • 23 окт 2025 | 14:39
  • 485
  • 1
Ван Дайк разкри, че е инициирал среща след загубата от Манчестър Юнайтед

Ван Дайк разкри, че е инициирал среща след загубата от Манчестър Юнайтед

  • 23 окт 2025 | 14:29
  • 1045
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Наско Сираков разкри кой иска да вземе Левски! Зададе въпроси към потенциалните инвеститори

Наско Сираков разкри кой иска да вземе Левски! Зададе въпроси към потенциалните инвеститори

  • 23 окт 2025 | 11:39
  • 35909
  • 62
Габриела Петрова в "Гостът на Sportal.bg": Превръщам негативните емоции в мотивация

Габриела Петрова в "Гостът на Sportal.bg": Превръщам негативните емоции в мотивация

  • 23 окт 2025 | 13:00
  • 10287
  • 3
Труден тест за Лудогорец в Швейцария

Труден тест за Лудогорец в Швейцария

  • 23 окт 2025 | 07:30
  • 9701
  • 24
Страхотен двубой от Евролигата в "Арена София" тази вечер

Страхотен двубой от Евролигата в "Арена София" тази вечер

  • 23 окт 2025 | 07:00
  • 2048
  • 0
Слот внесе яснота около ситуацията с Исак

Слот внесе яснота около ситуацията с Исак

  • 23 окт 2025 | 11:58
  • 8698
  • 2
Третият кръг в Лига Европа обещава много зрелищни дуели

Третият кръг в Лига Европа обещава много зрелищни дуели

  • 23 окт 2025 | 06:30
  • 4332
  • 0