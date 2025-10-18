Популярни
  Панатинайкос
  2. Панатинайкос
Рафа Бенитес застава начело на Панатинайкос

  • 18 окт 2025 | 05:46
  • 536
  • 0
Бившият наставник на Ливърпул, Наполи, Интер, Реал Мадрид, Нюкасъл и Валенсия Рафаел Бенитес е близо до това да поеме гръцкия гранд Панатинайкос, съобщава местното издание Sport24.gr.

65-годишният испански специалист в момента се намира в Атина, където води преговори със собственика на клуба Янис Алафузос. Двете страни обсъждат финалните детайли по евентуалното споразумение.

На Бенитес е предложен договор за срок от две години и половина, с годишна заплата в размер на 5 милиона евро. Остава единствено да бъдат уточнени последните формалности и документите да бъдат подписани.

За последно Бенитес беше начело на Селта, който води от юли 2023 година до март 2024 одина.

Треньорският пост в Панатинайкос е свободен от миналия месец след уволнението на Руи Витория.

