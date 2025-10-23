Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Рафа Бенитес пристигна в Атина, за да започне 17-ия си треньорски ангажимент

Рафа Бенитес пристигна в Атина, за да започне 17-ия си треньорски ангажимент

  • 23 окт 2025 | 15:37
  • 4249
  • 2
Рафа Бенитес пристигна в Атина, за да започне 17-ия си треньорски ангажимент

Рафаел Бенитес е пристигнал в Атина заедно със своя щаб, за да оформи и последните детайли с Панатинайкос. Според Sportаl.gr официалното представяне на опитния испанец ще бъде в събота - ден преди мача с Астерас Триполис от местното първенство.

За Бенитес това ще бъде 17-и треньорския ангажимент в богата му кариера и първи такъв от 19 месеца. 65-годишният специалист е без работа от 12 март 2024 година, когато бе уволнен от Селта. Според информациите той ще подпише договор за две години с Панатинайкос.

Бенитес е казал окончателно “да” на “детелините” след разговори с клубния президент Янис Алафузос, които са се провели в неделя в Лондон.

Твърди се, че испанецът ще получава по 4 милиона евро на година, което е абсолютен рекорд за гръцкото първенство.

Панатинайкос в момента заема седмо място в Суперлигата на Гърция, като изостава на осем точки от лидера ПАОК. Отборът не е бил шампион от 2010 година.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Беше титуляр пред Буфон и подписа с Милан, а след това стана складов работник и готвач

Беше титуляр пред Буфон и подписа с Милан, а след това стана складов работник и готвач

  • 23 окт 2025 | 15:47
  • 1568
  • 1
Отново промениха началния час на Фейенорд – Панатинайкос

Отново промениха началния час на Фейенорд – Панатинайкос

  • 23 окт 2025 | 15:37
  • 222
  • 0
Алегри обяви какво е нужно на Милан за Скудетото и припомни издънката с Кремонезе

Алегри обяви какво е нужно на Милан за Скудетото и припомни издънката с Кремонезе

  • 23 окт 2025 | 14:45
  • 418
  • 1
Третият кръг в Шампионската лига постави рекорд за най-много отбелязани голове

Третият кръг в Шампионската лига постави рекорд за най-много отбелязани голове

  • 23 окт 2025 | 14:44
  • 655
  • 0
Зимбабве остана без селекционер

Зимбабве остана без селекционер

  • 23 окт 2025 | 14:39
  • 485
  • 1
Ван Дайк разкри, че е инициирал среща след загубата от Манчестър Юнайтед

Ван Дайк разкри, че е инициирал среща след загубата от Манчестър Юнайтед

  • 23 окт 2025 | 14:29
  • 1047
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Наско Сираков разкри кой иска да вземе Левски! Зададе въпроси към потенциалните инвеститори

Наско Сираков разкри кой иска да вземе Левски! Зададе въпроси към потенциалните инвеститори

  • 23 окт 2025 | 11:39
  • 35918
  • 62
Габриела Петрова в "Гостът на Sportal.bg": Превръщам негативните емоции в мотивация

Габриела Петрова в "Гостът на Sportal.bg": Превръщам негативните емоции в мотивация

  • 23 окт 2025 | 13:00
  • 10295
  • 3
Труден тест за Лудогорец в Швейцария

Труден тест за Лудогорец в Швейцария

  • 23 окт 2025 | 07:30
  • 9706
  • 24
Страхотен двубой от Евролигата в "Арена София" тази вечер

Страхотен двубой от Евролигата в "Арена София" тази вечер

  • 23 окт 2025 | 07:00
  • 2050
  • 0
Слот внесе яснота около ситуацията с Исак

Слот внесе яснота около ситуацията с Исак

  • 23 окт 2025 | 11:58
  • 8701
  • 2
Третият кръг в Лига Европа обещава много зрелищни дуели

Третият кръг в Лига Европа обещава много зрелищни дуели

  • 23 окт 2025 | 06:30
  • 4332
  • 0