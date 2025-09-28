Популярни
Християн Петров остана на минути от победа в Нидерландия

  • 28 сеп 2025 | 17:51
Християн Петров остана на минути от победа в Нидерландия

Хееренвеен на Християн Петров допусна късно изравняване за крайното 2:2 при визитата си на Утрехт в мач от 7-ия кръг на нидерландското първенство. Българският национал се появи на терена в 87-ата минута и само две по-късно домакините вкараха чрез Давид Мин.

Преди това тимът на Утрехт беше повел в резултат чрез Суфиан Ел Каруни в 27-ата. В 39-ата Дилан Венте изравни, а после отново той даде преднина на гостите в 70-ата минута.

Така Хееренвеен остава само с един успех от началото на сезона и е назад в класирането.

Петров се завърна в игра след изтърпяно наказание заради червен картон, след като преди две седмици беше изгонен срещу Фейенорд.

