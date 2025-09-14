Популярни
  Фейенорд
  2. Фейенорд
  3. Петров замени контузен, но го изгониха

Петров замени контузен, но го изгониха

  • 14 сеп 2025 | 01:46
  • 110
  • 0
Петров замени контузен, но го изгониха

Българинът Християн Петров игра почти един астрономически час при поражението на клубния си Хееренвеен с минималното 0:1 от тима на Фейенорд в срещата от 5-ия кръг на нидерландската Ередивизи. Поражението остави Петров и компания в зоната на изпадащите на предпоследното място, докато съперникът им е лидер във временното класиране без грешка до този момент и с мач по-малко.

Българският играч имаше печална съдба в този двубой. Той започна мача на резервната скамейка, но се появи в игра 15 минути след първия съдийски сигнал, тъй като неговият съотборник Николай Копланд се контузи.

За съжаление, Петров не се задържа до края на терена, тъй като в хода на срещата си изкара два жълти картона и в 72-рата минута потегли към душовете предсрочно.

Това обаче в никакъв случай не остави отбора му с човек по-малко, тъй като в 57-ата минута футболист на домакините получи директен червен картон. Интересното бе, че това бе Анис Хадж Муса, който вкара победното попадение за отбора си, а това го стори в 42-рата минута. В добавеното време на първата част пък Лео Зауер вкара втори гол за Фейенорд, но попадението бе отменено след преразглеждане на ситуацията чрез системата ВАР заради засада.

В следващия си мач отборът на Петров ще опита да запише най-накрая първи успех този сезон при домакинството си на НЕК Неймеген (21.9), докато в средата на седмицата Фейенорд ще играе срещу Ситард (17.9), с което ще навакса мача си в пасив.

