Андреев и компания изхвърлиха Виляреал от Купата на краля

Расинг Сантандер поднесе една от изненадите на 1/16-финалите за Купата на краля. Тимът на Пламен Андреев отстрани Виляреал в сблъсъка помежду им след успех с 2:1. Българският вратар отново получи шанс за изява и пази пълни 90 минути, като получи висока оценка за изявите си.

И двата гола в мача отбеляза Хуан Арана. Той откри резултата в 6-ата минута, когато получи в наказателното поле, обърна се и прехвърли вратаря за 1:0.

Отново той удвои в 28-ата минута. Расинг пресира и отне, топката бе подадена за Арана, който хладнокръвно удвои.

Пламен Андреев също показа стабилна игра, макар да получи гол в края. Алфонсо Педраса проби по аутлинията и прати топката остро пред вратата, тя не бе изчистена добре и попадна в Айосе Перес, който отблизо я прати във вратата.

В крайна сметка Расинг продължава към 1/8-финалите и вече чака следващия си съперник, докато Виляреал приключва участието си рано-рано.