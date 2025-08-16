Георги Миланов получи червен картон, но Динамо (Б) се добра до точка

Георги Миланов получи червен картон при равенството на Динамо (Букурещ) срещу УТА Арад (1:1) в шестия кръг на румънската Суперлига. Българинът се появи като резерва в 55-ата минута на мястото на Раул Опрут, а в 83-тата остави тима си с човек по-малко. Всъщност, Динамо завърши двубоя с 9 футболисти, защото в самия край на редовното време съдията изгони и Кристиан Михай.

Около 10 000 зрители присъстваха ан трибуните на "Арена Национала", но срещата започна зле за домакините. УТА Арад създаде няколко положения, за да се стигне до 32-рата минута, когато бившият нападател на "червените кучета" Хаким Абдала изскочи сам срещу Дейвис Епаси и откри резултата. Футболистът от Мадагаскар не изрази бурно радостта си и направи жест, с който се извини на феновете на Динамо.

В 59-ата минута домакините изравниха. Каталин Кърджан напредна по левия фланг и намери в наказателното поле Мамаду Карамоко, който се разписа за 1:1. В 71-вата минута Миланов пропусна да направи пълен обрат, като шутира встрани от вратата, а в 83-тата фаулира съперник, който му отне топката, и беше изгонен.

В класирането Динамо е на 6-о място с 9 точки, след като не успя да постигне трета поредна победа. УТА Арад е приятната изненада от началото на сезона и няма загуба. Отборът на Адриан Михалчеа е втори в подреждането с 12 точки, една по-малко от Университатя (Крайова).