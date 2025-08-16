Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Динамо (Букурещ)
  3. Георги Миланов получи червен картон, но Динамо (Б) се добра до точка

Георги Миланов получи червен картон, но Динамо (Б) се добра до точка

  • 16 авг 2025 | 00:39
  • 628
  • 0
Георги Миланов получи червен картон, но Динамо (Б) се добра до точка

Георги Миланов получи червен картон при равенството на Динамо (Букурещ) срещу УТА Арад (1:1) в шестия кръг на румънската Суперлига. Българинът се появи като резерва в 55-ата минута на мястото на Раул Опрут, а в 83-тата остави тима си с човек по-малко. Всъщност, Динамо завърши двубоя с 9 футболисти, защото в самия край на редовното време съдията изгони и Кристиан Михай.

Около 10 000 зрители присъстваха ан трибуните на "Арена Национала", но срещата започна зле за домакините. УТА Арад създаде няколко положения, за да се стигне до 32-рата минута, когато бившият нападател на "червените кучета" Хаким Абдала изскочи сам срещу Дейвис Епаси и откри резултата. Футболистът от Мадагаскар не изрази бурно радостта си и направи жест, с който се извини на феновете на Динамо.

В 59-ата минута домакините изравниха. Каталин Кърджан напредна по левия фланг и намери в наказателното поле Мамаду Карамоко, който се разписа за 1:1. В 71-вата минута Миланов пропусна да направи пълен обрат, като шутира встрани от вратата, а в 83-тата фаулира съперник, който му отне топката, и беше изгонен.

В класирането Динамо е на 6-о място с 9 точки, след като не успя да постигне трета поредна победа. УТА Арад е приятната изненада от началото на сезона и няма загуба. Отборът на Адриан Михалчеа е втори в подреждането с 12 точки, една по-малко от Университатя (Крайова).

Следвай ни:

Още от Българи зад граница

Партизан и Карабельов се сбогуваха с Европа след драма в Шотландия

Партизан и Карабельов се сбогуваха с Европа след драма в Шотландия

  • 15 авг 2025 | 00:43
  • 8331
  • 0
ПАОК се нуждаеше от продължения, за да се добере до плейофа в Лига Европа

ПАОК се нуждаеше от продължения, за да се добере до плейофа в Лига Европа

  • 14 авг 2025 | 22:39
  • 2712
  • 1
Дюлгеров и Шериф аут от Европа

Дюлгеров и Шериф аут от Европа

  • 14 авг 2025 | 21:54
  • 1504
  • 0
Национал се забърка в голям скандал - поляци заплашиха да му спрат правата

Национал се забърка в голям скандал - поляци заплашиха да му спрат правата

  • 14 авг 2025 | 19:37
  • 36775
  • 7
Български национал подписа в Гърция

Български национал подписа в Гърция

  • 13 авг 2025 | 19:56
  • 15234
  • 8
Николай Костов стана треньор на петкратен шампион на Казахстан

Николай Костов стана треньор на петкратен шампион на Казахстан

  • 13 авг 2025 | 19:40
  • 15075
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Ливърпул започна защитата на титлата с драма, нерви, много голове, ужасяваща защита и победа

Ливърпул започна защитата на титлата с драма, нерви, много голове, ужасяваща защита и победа

  • 15 авг 2025 | 23:56
  • 26529
  • 365
Петър Андреев се превърна в герой за Локомотив (Пд) и влоши ситуацията в Славия

Петър Андреев се превърна в герой за Локомотив (Пд) и влоши ситуацията в Славия

  • 15 авг 2025 | 23:14
  • 21127
  • 125
Левски обяви цените на билетите за мача с АЗ Алкмаар и каза кога ги пуска в продажба

Левски обяви цените на билетите за мача с АЗ Алкмаар и каза кога ги пуска в продажба

  • 15 авг 2025 | 22:21
  • 21059
  • 16
ЦСКА 1948 би Монтана и ВАР, отмениха две дузпи и гол на "червените"

ЦСКА 1948 би Монтана и ВАР, отмениха две дузпи и гол на "червените"

  • 15 авг 2025 | 20:57
  • 25969
  • 118
Официално: ЦСКА няма да играе в понеделник, отложиха два мача от efbet Лига

Официално: ЦСКА няма да играе в понеделник, отложиха два мача от efbet Лига

  • 15 авг 2025 | 21:25
  • 16503
  • 32
Официално: ЦСКА представи португалския халф

Официално: ЦСКА представи португалския халф

  • 15 авг 2025 | 15:17
  • 40315
  • 96