Дел Пиеро обясни какъв е проблемът на Ювентус и получи специален подарък от Мбапе

Легендата на Ювентус Алесандро Дел Пиеро направи своя анализ за представянето на "бианконерите" напоследък след загубата с 0:1 от Реал Мадрид в Шампионската лига, както и за треньора Игор Тудор, за който се засилиха спекулациите, че може да бъде уволнен.

"Мачът беше труден и много тактически. Двата отбора не бяха в перфектна форма, но играха доста добре. Юве имаше няколко възможности да вкара и да спечели мача, защити се добре и не допусна твърде много пред вратата си срещу Реал Мадрид. Те обаче имат таланта на Винисиус, голмайсторския нюх на Белингам... това са неща, на които не можеш да научиш някого", каза Дел Пиеро, в ролята си на коментатор за CBS Sport на „Бернабеу“.

"Реал обикновено владее повече топката. Юве имаше своите шансове, но ако ги пропилееш, оставаш с усещането, че мачът ще стане по-труден. Реал направи повече. Ако ситуацията беше обратна, те нямаше да пропуснат толкова много възможности. В тези мачове са нужни играчи, които да създадат нещо магическо, като Винисиус“, добави бившият капитан на "бианконерите“.

"Все още бях в шок от видяното в Комо, така че бях притеснен. На „Бернабеу“ никога не е лесно да се играе, но видях отбора да се бори. Не можеш да промениш всичко за един ден, нужен е процес, който изисква време. Мотивацията? Когато играеш в такива мачове, не е нужно да мотивираш момчетата. В други срещи, като тази с Комо, очаквам нещо различно“, обясни Дел Пиеро, след което премина към проблемите на Ювентус и поставения под напрежение Игор Тудор.

🗣️- Del Piero



“Tudor still hasn’t found his starting eleven.”



“We all know that Tudor wasn’t the first choice in the summer. He’s doing his best, but he still hasn’t found his starting eleven. Juventus lacks identity.” pic.twitter.com/EKCVlpl5NW — Bianconeri Zone (@BianconeriZone) October 23, 2025

"Юве търси нещо, но все още не е ясно какво. Имаше много промени, знаем какво се случи в края на миналия сезон и през лятото. Честно казано, Тудор не беше първият избор, всички го знаем. Пристигнаха нови играчи, а отборът идваше от катастрофална ситуация на и извън терена. Постоянно има нещо, което не е наред. Тудор се опитва да направи най-доброто, на което е способен, но все още не е намерил титулярна единайсеторка. Има много опции, за да се опита да включи всички, но не е създадена идентичност и точно това липсва на Юве в момента", анализира Дел Пиеро.

Del Piero received a signed jersey from Real Madrid & Kylian Mbappé. 👕🤍 @CBSSportsGolazo pic.twitter.com/t3FHK0ayQy — Madrid Xtra (@MadridXtra) October 23, 2025

Накрая Дел Пиеро коментира и факта, че Кенан Йълдъз е носил фланелката с номер 10 и капитанската лента: „Бих му казал, че го е заслужил и да играе страхотно, защото има чувство за отговорност. Трябва да свалим малко напрежението от плещите му, за да му дадем свобода“.

В края на предаването Дел Пиеро с гордост показа фланелката, която Килиан Мбапе му е подарил след последния съдийски сигнал. Френският феномен на Реал Мадрид, който изигра силен мач, въпреки че не успя да се разпише, подари екипа си на италианската легенда с лично посвещение и автограф.

