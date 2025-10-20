Шон Дайч се разбра с Нотингам Форест

Шон Дайч е постигнал устна договорка с Нотингам Форест за това да стане третият мениджър на отбора от старта на този сезон. В началото на кампанията позицията бе заемана от Нуно Еспирито Санто, който бе заменен от Анге Постекоглу. Австралиецът се задържа в клуба само 39 дни, в които записа осем мача без победа, а сега щафетата ще поеме Дайч, който вероятно ще води отбора за първи път в мача от Лига Европа срещу Порто в четвъртък.

Нотингам уволни Постекоглу след 39 дни начело на клуба

Според “Скай спортс” двете страни трябва да доуточнят само някои детайли и най-вероятно още днес назначението ще бъде потвърдено и официално.

Другите варианти, които собственикът Евангелос Маринакис е обмислял, са били Роберто Манчини и мениджърът на Фулъм Марко Силва. Португалецът е един от най-желаните специалисти от страна на гръцкия бизнесмен, но в момента клубът не може да си позволи да плати компенсация за него заради правилата за финансов феърплей. Нотингам Форест вече е изплатил такива на Санто и Постекоглу след техните уволнения.

Дайч е без работа от февруари, когато бе освободен от Евертън. Неговата кариера като футболист започва именно в Нотингам Форест в края на 80-те години, когато начело на тима е Брайън Клъф. Дайч обаче така и не записва нито една минута за първия отбор на Форест.